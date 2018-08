Trump | rischio violenza se vincono i dem

Silicon Valley a Trump : aprire a migranti economia a rischio : L' ostilità al flusso migratorio, dicono le grandi aziende big tech, "è una minaccia per l'economia americana". Questo è il problema centrale e il messaggio recapitato alla Casa Bianca dagli ...

Rischio impeachment : ecco cosa rischia Donald Trump e perché : L'unica strada per metterlo sotto accusa resterebbe quindi quella politica dell'impeachment. L'impeachment è una prospettiva verosimile? I democratici dicono che non è una priorità. Ma se dovessero ...

Trump - rischio impeachment : l'ammissione dell'ex legale : Doppio colpo per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ora rischia seriamente l’impeachment. L’ex avvocato Michael Cohen si dichiara colpevole di 8 capi d'accusa, tra cui quello di aver pagato il silenzio di due donne (l’inquilino della Casa Bianca “sapeva tutto”), proprio mentre l’ex manager della campagna elettorale, Paul Manafort, viene condannato per ben 5 capi d’accusa relativi a frode fiscale. Cohen ha ammesso davanti al ...

Erdogan risponde alle sanzioni di Trump e mette a rischio l'economia turca : Il presidente Recep Tayyip Erdogan in un discorso tenuto sabato ad Ankara, ha detto di aver dato istruzioni per congelare tutti i beni dei ministri degli Interni e della Giustizia degli Stati Uniti in ...

Dazi - Washington e Pechino ai ferri corti. Ma per Trump il dollaro forte è un rischio : Lo scopo? Colpire un'economia come quella cinese resa fragile da un debito totale pari al 300% del Pil e tenuta insieme dai controlli di capitale. Se i soldi scappano davvero, è già successo nel 2015-...

Trump : "Preferisco correre un rischio politico cercando la pace che rischiare la pace per la politica" : Trump e Putin durante l'incontro Trump e l'incontro con Vladimir Putin Due giorni fa si è tenuto uno degli incontri più importanti del nostro tempo . Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d'...

Vertice di Helsinki - Putin : “Nessuna ingerenza nel voto Usa”. Trump : corro rischio politico per pace : Pochi sorrisi, ma grandi attestati di stima, promesse e strette di mano fra Donald Trump e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Helsinki, durato 2 ore e 10 minuti, molto più di quanto previsto. «Ci sono stati dei momenti complicati nelle relazioni Usa-Russia, e questo ha contribuito a creare un’atmosfera tesa, ma dobbiamo lasciare alle sp...

Trump a Londra - prima attacca May : 'Accordi a rischio' - poi : 'Relazioni mai così forti' : Sarah Wollaston , Tory, fa notare come Trump sia 'determinato a insultare' May e ha aggiunto che la sua intervista al Sun è 'ripugnante': 'Se iscriversi alla visione del mondo di Trump è il prezzo di ...

Brexit - la minaccia di Trump : a rischio scambi con USA. Affondo della sterlina : Teleborsa, - Il Piano Brexit ''ucciderà probabilmente'' ogni chance di un accordo commerciale tra Regno Unito e Stati Uniti. A lanciare l'avvertimento è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ...