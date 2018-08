Trump contro Google | “È truccato”

wired

: Trump contro Google: 'E' truccato e pericoloso' ? - RaiNews : Trump contro Google: 'E' truccato e pericoloso' ? - bknsty : finirà come coi vecchi tweet di Trump che ogni giorno gli si ritorcono contro - RaiNews : Steven Tyler #Aerosmith contro Donald Trump: 'La smetta di usare le nostre canzoni nei suoi eventi'?… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) (Foto: wikipedia.org) Il presidente americano Donaldsi è scagliato, accusandolo di restituire solo fake news sul suo conto. Scrivendo “News”, sostiene, si ottengono solo “media fake news”, dando di lui un’immagine negativa perché, continua, il 96% dei risultati provengono da fonti di sinistra. Un’accusa peraltro non nuova e che non riguarda solo Mountain View. Secondo il presidente americano,e altri stanno annullando le voci dei conservatori e, conclude, si tratta di una “situazione molto seria che sarà affrontata”.search results for “News” shows only the viewing/reporting of Fake News Media. In other words, they have it RIGGED, for me & others, so that almost all stories & news is BAD. Fake CNN is prominent. Republican/Conservative & Fair Media is shut out. Illegal? 96% of…. — Donald J....