Trump | audio rubato | violenze se Repubblicani perdono voto di midterm

I nastri di Omarosa Newman imbarazzano Trump/ Registrazione audio - “il Presidente è razzista e misogino” : Omarosa Newman chiarisce i motivi che l'hanno spinta ad effettuare una Registrazione segreta nella Situazione Room alla Casa Bianca. Il nuovo attacco a Donald Trump.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 12:00:00 GMT)

'Prendimi una Coca-Cola' - spunta l'audio con la 'prova' della debolezza di Trump : "Prendimi una Coca-Cola per favore," e i social media esplodono. Così il Presidente Donald Trump, senza nemmeno volerlo, ha lanciato un nuovo slogan che ha scatenato reazioni da ogni parte del mondo. La CNN ha mandato in onda una registrazione segreta del presidente e del suo ex avvocato, Michael Cohen. Si tratta di materiale in possesso dell'Fbi dopo il sequestro il 9 aprile scorso degli ...

Trump - "pagala in contanti" : registrazione e nuovi guai?/ Ultime notizie : audio con Cohen su soldi a playmate : Trump, "pagala in contanti": la registrazione diffusa dalla Cnn e che potrebbe mettere nei guai il presidente Usa. Il suo avvocato respinge le accuse del legale di Cohen.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 15:48:00 GMT)

L'audio in cui Trump parla di pagare il silenzio di una modella di Playboy : La registrazione è finita nelle mani dell'Fbi durante la perquisizioni negli uffici dell'avvocato nell'ambito dell'inchiesta sui pagamenti alle donne che minacciavano l'ascesa politica di Trump, ...

Usa - autorità hanno 12 registrazioni audio di ex avvocato Trump : Usa, autorità hanno 12 registrazioni audio di ex avvocato Trump Usa, autorità hanno 12 registrazioni audio di ex avvocato Trump Continua a leggere L'articolo Usa, autorità hanno 12 registrazioni audio di ex avvocato Trump proviene da NewsGo.

Spunta audio di Trump con il legale sul pagamento di una modella : WASHINGTON Un audio di appena due minuti in cui Donald Trump, due mesi prima delle elezioni presidenziali, discute con il suo avvocato personale il pagamento a una modella di Playboy. Soldi per ...

L'ira di Trump per l'audio rubato - 'non ho fatto nulla' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Audio “rubato” - Trump contro ex legale Cohen/ “Non posso credere che mi abbia fatto questo” : Spunta Audio di Trump sui soldi dati a modella di Playboy, Karen McDougal: ultime notizie, la smentita da parte dell'attuale avvocato Rudolph Giuliani.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Audio "rubato" dal suo ex avvocato - Trump : "Vicenda inconcepibile" - : Il tycoon si difende su Twitter dopo il caso della registrazione in cui parlava col suo ex legale Michael Cohen dei soldi da dare a una modella di Playboy per comprarne il silenzio. "Il vostro ...

Trump - registrazione audio : paga la modella di Playboy/ Uno scoop da 150mila dollari : Spunta audio di Trump sui soldi dati a modella di Playboy, Karen McDougal: ultime notizie, la smentita da parte dell'attuale avvocato Rudolph Giuliani.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 12:09:00 GMT)

Trump - REGISTRAZIONE AUDIO : PAGARE LA MODELLA DI PLAYBOY/ Rudolph Giuliani : "Alla fine non è stato fatto" : Spunta AUDIO di TRUMP sui soldi dati a MODELLA di PLAYBOY, Karen McDougal: ultime notizie, la smentita da parte dell'attuale avvocato Rudolph Giuliani.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 10:18:00 GMT)

L'audio in cui Trump ordina di pagare per il silenzio di una modella di Playboy : La registrazione è finita nelle mani dell'Fbi durante la perquisizioni negli uffici dell'avvocato nell'ambito dell'inchiesta sui pagamenti alle donne che minacciavano l'ascesa politica di Trump, ...

Nuovi guai per Trump - indagini dell’Fbi : spunta un audio sui soldi a una modella : La registrazione fatta di nascosto dall’avvocato del presidente. Trump: «Non posso credere che mi abbia fatto questo...»

Trump - audio su pagamento a playmate : 05.08 Negli Usa spunta la registrazione di un colloquio tra il presidente Trump e il suo avvocato Cohen in cui i due discutono di un presunto pagamento a un'ex playmate. Secondo fonti ci sarebbero anche altri file audio.