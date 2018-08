Trump accusa Google | “si è approfittato di molte persone”

Trump accusa - Google è truccato : ANSA, - ROMA, 28 AGO - Il presidente americano Donald Trump ha accusato oggi il motore ricerca Google di essere "truccato" affermando in un tweet che i risultati delle ricerche con le parole "Trump ...

Media Usa accusano Donald Trump per l'odio verso John McCain : Molti giorni di celebrazioni e di onori per John McCain, il senatore repubblicano stroncato da un tumore al cervello all'età di 81 anni. Una camera ardente sarà allestita mercoledì in Arizona e venerdì nella Capitol Rotunda di Washington, un gesto riservato ai "cittadini più rilevanti", al punto che McCain sarà solo il 13° senatore a cui sarà riservato l'onore. I funerali si terranno sabato ...

Trump al contrattacco «Se finirò sotto accusa sarete tutti più poveri» : Fuoco a zero, dunque, contro Hillary Clinton , «se fosse stata eletta ci ritroveremmo con dati negativi dell'economia invece di quelli ottimi che sto garantendo io», e Barack Obama , «lui pensava a ...

Trump accusa Cohen di mentire - "si è messo d'accordo con l'accusa" - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che il suo ex avvocato, Michael Cohen, accusato di aver violato le leggi finanziarie e di altro tipo, si è messo d'accordo con l'accusa, ha ...

Trump rischia l’impeachment? I casi Cohen e Manafort/ Ultime notizie - avvocato accusa : “Donald è un corrotto” : Doppio guaio per Donald Trump: Ultime notizie. Ex avvocato Michael Cohen vuole patteggiare con le autorità giudiziarie per accuse, da Stormy Daniels al RussiaGate. Scoppia caso Manafort(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:03:00 GMT)

Cohen accusa Trump : pagai per lui pornostar per influenzare le elezioni : L’ex avvocato personale di Trump si è dichiarato colpevole di violazioni delle leggi sui finanziamenti elettorali. E ha affermato per la prima volta di aver agito «in coordinamento e su istruzione del candidato» Trump, allora aspirante alla Casa Bianca, quando ha orchestrato pagamenti a due donne per comprare il loro silenzio sulle relazioni extraconiugali delle quali lo accusavano. Inoltre una giuria della Virginia ha condannato ...

La parata militare di Trump tramonta con l’accusa a nemici oscuri che lo boicottano : "E adesso possiamo comprare nuovi caccia!", esulta Donald Trump, chiudendo inopinatamente con una nota positiva l’ennesima trovata balzana, e sostanzialmente inutile, che infine non si realizza. La sequenza ormai è codificata: il presidente lancia un’idea, di solito orecchiata in televisione o vista

Erdogan accusa Trump per crisi della lira e aumenta dazi su merci Usa : Il rialzo "è per contrastare l'attacco deliberato dell'amministrazione Usa alla nostra economia", ha commentato il vicepresidente turco Fuat Oktay.

Lira turca ancora sotto tiro. Ankara accusa i social network ed Erdogan attacca Trump : 'I fondamentali della nostra economia - dice il presidente turco - sono molto forti, faremo il possibile per risolvere la questione'. Avviata un'indagine su 346 account -

"Turchia sotto assedio" - Erdogan accusa Trump di tradimento : "Cercate di sparare alle spalle del vostro alleato. Non possiamo accettarlo". Così il presidente della Turchia Recep Tayyip...

La lira affonda - la Turchia accusa gli Usa. E Trump raddoppia i dazi su acciaio e alluminio : Non si arresta il crollo della lira turca che, in avvio di contrattazioni, è arrivata a perdere fino al 13,5% sul dollaro, secondo quanto riporta Bloomberg. La valuta di Ankara, sotto attacco per via dei timori sulle politiche economiche del Paese, è arrivata a scambiare fino a 6,3 sul biglietto verde per poi recuperare un po’ di terreno e ora trat...

Ivanka Trump chiude la linea di moda / La figlia del Presidente degli Usa accusata di conflitto di interessi : Ivanka Trump chiude la linea di moda, la figlia del Presidente degli Stati Uniti accusata di conflitto di interessi. Chiusa l'azienda di abbigliamento lanciata nel 2014 in America.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 00:05:00 GMT)

Trump sotto accusa - critiche per la 'resa' a Putin : Donald Trump ha ''colluso apertamente con il leader criminale di una potenza ostile'' rifiutando di ammettere il comportamento di Mosca e facendo a pezzi il sistema giudiziario del suo paese . Lo ...

Perché Trump accusa Merkel di essere 'prigioniera' della Russia : Gli osservatori più attenti descrivono Trump come il venditore porta-a-porta di gas americano più intraprendente del mondo. E conoscendo il suo passato di businessman disinvolto e il suo motto, '...