Trovata morta Eleonora Contin | scomparsa durante un’immersione in Mozambico

Christina Carlin-Kraft - ex coniglietta di Playboy - Trovata morta in casa : “È omicidio” : Lutto nel mondo della moda: Christina Carlin-Kraft, 36enne ex coniglietta di Playboy, è stata scoperta senza vita nella sua casa di Philadelphia. La polizia: "È stata strangolata, indaghiamo per omicidio". Qualche sera prima aveva subito un furto. Secondo gli inquirenti, non si esclude che il killer possa essere uno stalker ossessionato dalle foto della donna.Continua a leggere

Trovata morta in un lago di sangue. Giallo risolto : l’orribile fine di Valentina : Quando il fratello ha aperto la porta ha avuto l’istinto di allontanare la mamma dalla porta. Poi la disperazione nel vedere sua sorella morta, seminuda in, una pozza di sangue. Valentina Buongiorno di 31 anni è stata Trovata cadavere in un appartamento di una casa Ater dell’Aquila, ad Arischia, con ferite anche profonde alle gambe. Il Giallo è stato risolto, la giovane è stata uccisa dalla vetrata che lei stessa ha sfondato per ...

Ancona : badante Trovata morta in casa - grave la 91enne che assisteva : Ancona: badante trovata morta in casa, grave la 91enne che assisteva A fare la scoperta è stato il nipote della anziana. Sul posto, oltre al personale del 118, anche gli agenti della scientifica. Le due donne non presenterebbero segni di ferite da taglio o da sparo Parole chiave: ...

“Nonna?!”. Scena da incubo - choc in Italia : badante Trovata morta - anziana in gravi condizioni. Le ipotesi : Dramma nella giornata di sabato in Italia. Teatro dell’ennesimo orrore sono le Marche, precisamente il capoluogo, Ancona. In località ‘Brecce Bianche’ una badante è stata trovata morta nella stanza di un appartamento ad Ancona, mentre nell’altra stanza l’anziana assistita è stata trovata ferita. Sul caso sono in corso le indagini della squadra mobile che stanno cercando di fare luce sull’accaduto. Al momento ...

Ancona : badante Trovata morta in casa - grave la 91enne che assisteva - : A fare la scoperta è stato il nipote della anziana. Sul posto, oltre al personale del 118, anche gli agenti della scientifica. Le due donne non presenterebbero segni di ferite da taglio o da sparo

Giallo ad Arischia (AQ) - 31enne Trovata morta in casa inagibile : L'Aquila - Una ragazza di 31 anni è stata trovata morta in un appartamento ad Arischia, una frazione del comune dell'Aquila. A dare l'allarme è stato il fratello della giovane. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura dell'Aquila che hanno effettuato i rilievi. Al momento non è esclusa nessuna pista e si attendono gli esiti dell'autopsia, disposta dalla procura, che verrà eseguita nelle ...

Giallo all'Aquila - ragazza Trovata morta in casa : L'Aquila, 22 ago. (AdnKronos) - Una ragazza di 31 anni è stata trovata morta in un appartamento ad Arischia, una frazione del comune dell'Aquila. A dare l'allarme è stato il fratello della giovane. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura dell'Aquila che hanno effettuato i rilievi. Al mo

Giallo all'Aquila - ragazza Trovata morta in casa : L'Aquila, 22 ago., AdnKronos, - Una ragazza di 31 anni è stata trovata morta in un appartamento ad Arischia, una frazione del comune dell'Aquila. A dare l'allarme è stato il fratello della giovane. ...

Giallo all'Aquila - ragazza Trovata morta in casa : Una ragazza di 31 anni è stata trovata morta in un appartamento ad Arischia, una frazione del comune dell'Aquila. A dare l'allarme è stato il fratello della giovane. Sul posto sono intervenuti gli ...

“Un bagno di sangue”. Un nuovo caso choc in Italia : Trovata morta a 31 anni : Un ritrovamento horror, un corpo senza vita ritrovato in una pozza di sangue. A fare la scoperta, orribile, un parente della vittima, visibilmente sotto choc dopo essersi trovato di fronte quel terribile spettacolo. Un giallo che ha fatto il giro dei social e che in queste ore potrebbe avvicinarsi a una soluzione quello andato in scena nella città di Arischia, a pochi chilometri da L’Aquila, in Abruzzo. Tutto è successo nel ...

Giovane Trovata morta vicino L'Aquila. «Corpo in una pozza di sangue» : L?AQUILA - Il cadavere di una ragazza, nata nel 1987, è stato trovato ad Arischia, a pochi chilometri dall?Aquila. A fare la scoperta sarebbe stato il fratello della vittima. Il...

Mistero a L’Aquila - 30enne Trovata morta in casa : “Era in una pozza di sangue” : Il corpo di una ragazza di 30 anni è stato trovato senza vita ad Arischia, a pochi chilometri da L'Aquila, riverso in una pozza di sangue. A dare l'allarme è stato il fratello della vittima. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono l'omicidio: sul cadavere pare sia stata rinvenuta una ferita da arma da taglio.Continua a leggere

Ragazza Trovata morta vicino L'Aquila : «Corpo in una pozza di sangue» - non si esclude l'omicidio : Una Ragazza di 31 anni è stata ritrovata morta nel complesso di case popolari di Arischia, frazione a pochi chilometri dalL'Aquila. A trovare il cadavere della giovane donna riverso in una...

Giovane Trovata morta vicino L'Aquila. 'Corpo in una pozza di sangue' : L'AQUILA - Il cadavere di una ragazza, nata nel 1987, è stato trovato ad Arischia, a pochi chilometri dalL'Aquila. A fare la scoperta sarebbe stato il fratello della vittima. Il corpo si troverebbe in ...