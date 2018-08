Tria a Pechino | l' agenda cinese del ministro tra istituzioni e finanza

Di Maio promette : "supereremo il 3% del rapporto Deficit/Pil". Ma Tria da Pechino lo smentisce : Luigi Di Maio annuncia: "supereremo il 3% del rapporto Deficit/pil" e il ministro dell’Economia è costretto a smentirlo. Botta e risposta a distanza tra il vicepremier nonché ministro dello Sviluppo-Lavoro e il titolare del dicastero di Via XX Settembre Giovanni Tria. Il capo politico del M5s cerca di mettersi alle spalle il caso Diciotti, che vede indagato il ministro dell'Interno, e stamattina aveva dichiarato con grande enfasi che il ...

La missione di Tria a Pechino : l'incontro con Yi Gang - Banca Centrale Cinese - : PRIMAPRESS, - Pechino - La missione del ministro dell'Economia, Tria in Cina continuerà fino al prossimo primo settembre per incontrare l'omologo Cinese, Liu Kun e il governatore della Banca Centrale Cinese, Yi Gang. Negli incontri di ieri, Tria ha ...

Snam si aggiudica deal in Cina con State Grid grazie a missione Tria a Pechino : Il memorandum è stato firmato oggi, 28 agosto 2018, all'Ambasciata d'Italia a Pechino, nell'ambito della missione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in Cina, alla presenza del ministro ...

Pechino - secondo giorno missione Tria : 8.05 secondo giorno in Cina per il ministro dell'Economia, Tria, in missione fino al prossimo primo settembre. Previsti impegni istituzionali di alto profilo. Oggi, infatti, Tria vedrà l'omologo cinese, Liu Kun, e il governatore della Banca centrale ...

Pechino - secondo giorno missione Tria : 8.05 secondo giorno in Cina per il ministro dell'Economia, Tria, in missione fino al prossimo primo settembre. Previsti impegni istituzionali di alto profilo. Oggi, infatti, Tria vedrà l'omologo cinese, Liu Kun, e il governatore della Banca centrale cinese, Yi Gang. Ieri, incontrando la comunità italiana nell'Ambasciata d'Italia, Tria ha detto che lo spread scenderà nelle prossime settimane. La missione ha lo scopo di rafforzare i rapporti ...

Il ministro Tria da Pechino rassicura : 'lo spread non aumenterà' : Alcuni segnali negativi degli ultimi tempi rientreranno: il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha lanciato un messaggio rassicurante a oltre quaranta rappresentanti della comunità d'affari italiana incontrati a Pechino. Tria ha menzionato lo spread, affermando che tornerà ...

Tria a Pechino : lo spread calerà presto : 19.10 Alcuni segnali negativi degli ultimi tempi rientreranno. Così il ministro dell'Economia Tria, che lancia un messaggio rassicurante ai rappresentanti della comunità d'affari italiana, incontrati a Pechino. Secondo quanto detto all'Ansa da alcuni partecipanti all'incontro, Tria ha ...

Tria a Pechino : lo spread calerà presto : 19.10 Alcuni segnali negativi degli ultimi tempi rientreranno. Così il ministro dell'Economia Tria, che lancia un messaggio rassicurante ai rappresentanti della comunità d'affari italiana, incontrati a Pechino. Secondo quanto detto all'Ansa da alcuni partecipanti all'incontro, Tria ha menzionato lo spread che tornerà a scendere con l'arrivo dei prossimi dati. Il debito pubblico italiano è "sostenibile" e non c'è bisogno di dire ai cinesi cosa ...

Tria dice che non è a Pechino per vendere Btp : Roma. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, intervistato dal quotidiano cinese “Guangming Daily”, ha illustrato gli obiettivi della sua visita a Pechino, la prima fuori da un paese dell’Unione europea: “L’obiettivo della missione in Cina è quello di rafforzare ulteriormente i rapporti economici t