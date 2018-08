Trenta : 'Navi Sophia non solo in Italia' : ANSA, - ROMA, 29 AGO - Introdurre una rotazione dei porti di sbarco delle navi della missione europea Sophia , in modo che "non sia più solo l'Italia a farsi carico del problema, bensì anche gli altri ...

Migranti - Trenta a Vienna per modificare la missione Sophia. La proposta : “Navi Ue non sbarchino solo in Italia” : Tre punti per cambiare la missione Sophia: rotazione dei porti, principio Sar e non geografico, una unità di coordinamento ad hoc con Frontex con rappresentanti di tutti i Paesi. È la proposta di modifica che la ministra della Difesa Elisabetta Trenta si porta a Vienna, dove giovedì parteciperà a una riunione informale con i suoi colleghi dell’Unione europea. A esporre il piano messo a punto dall’Italia sono fonti interne allo stesso ...