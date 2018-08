Tragedia in A1 | camion si ribalta e prende fuoco | morti padre e figlio Traffico nel caos

Tragedia in A1 : camion si ribalta e prende fuoco - due morti. Traffico nel caos Video : Incidente mortale sull'A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze: un'auto e un tir si sono scontrati e due occupanti dell'autovettura hanno perso la...

Sfiorata Tragedia ad Ortona dei Marsi si sfrena camion dei rifiuti urbani e precipita da un muro : L'Aquila - L'autocarro dei rifiuti urbani del comune di Ortona dei Marsi, per cause ancora in corso d'accertamento, si è sfrenato accidentalmente. Nella sua corsa il mezzo ha urtato quattro auto, ha poi abbattuto un parapetto stradale, per poi precipitare da un muro alto circa tre metri. Con un tempestivo intervento, i Vigili del fuoco di Avezzano, hanno recuperato il mezzo con un'autogru e messo in sicurezza ...

Crollo Genova - l’autista del camion simbolo della Tragedia : “Era l’inferno - salvo per miracolo” : A oltre 48 ore dal Crollo del ponte Morandi a Genova è stato rimosso dalla parte della struttura rimasta in piedi il camion diventato una delle immagini simbolo di questa tragedia. Alla guida di quel camion verde dei supermercati Basko c'era Luigi Fiorillo, padre e marito di 37 anni: “Ho visto la morte in faccia”.Continua a leggere

Crollo ponte Genova - famiglia : salvi per non aver sorpassato il camion simbolo della Tragedia : Una famiglia di Mondovì (Cuneo) viaggiava dietro il camion con il telone verde della Basko rimasto sospeso sul ponte Morandi, a pochi metri dal tratto crollato: la drammatica avventura di Alfio, Agnese Lia e del loro bambino, Andrea, di 2 anni viene riportata sul giornale locale “L’Unione Monregalese“. La famiglia era in vacanza a Ceriale (Savona) e martedì aveva deciso di andare all’acquario di Genova: “Eravamo in ...

Follia sulla litoranea : imbottito di cocaina - ribalta il camion con il gpl. Tragedia sfiorata : L'uomo, 47 anni, residente a San Cesario di Lecce, stava percorrendo la provinciale 48 quando il mezzo è uscito dalla sede stradale ed è finito in un fondo agricolo: all'interno del camion, i carabinieri hanno trovato una banconota arrotolata con tracce di polvere bianca.Continua a leggere

Tragedia a Bologna - lutto cittadino per Andrea Anzolin - l'autista del camion : AGUGLIARO - La piccola comunità di Agugliaro di 1.428 abitanti ai confini con la provincia di Padova è in lutto per la tragica scomparsa di Andrea Anzolin, 42 anni, deceduto poco prima delle 14 di ...