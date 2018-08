Toscani | Di Maio? Simpatico pivello | è il primo napoletano che si è fatto fregare

huffingtonpost

: Toscani e lo scatto a Di Maio «Sono libero, fotografo tutti. Lui? Simpatico pivello (è il primo napoletano che si è… - Daniele_Manca : Toscani e lo scatto a Di Maio «Sono libero, fotografo tutti. Lui? Simpatico pivello (è il primo napoletano che si è… - Padivano : TOSCANI, DI MAIO'PIVELLO', IL GOVERNO 'CAROGNA' E QUEL PARALLELO TRA IL DUCE E SALVINI... - massimoprosdoc1 : Toscani e la foto a Di Maio: «Sono libero, fotografo tutti. Lui? Simpatico pivello» -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Luigi Disorridente inpiano sulla copertina di Forbes Italia: ecco il ritratto che il famoso fotografo Olivieroha regalato al vicepremier pentastellato. La cover e la notizia hanno riempito i giornali nostrani, ma ora a dire la sua è proprio il fotografo dalle pagine del Corriere della Sera, parlando anche delle polemiche che stanno coinvolgendo la famiglia Benetton (per cuiha lavorato e lavora da tempo) in merito alla gestione di Autostrade per l'Italia e al crollo del Ponte Morandi a Genova.Sono un fotografo indipendente che lavora per varie società. Da quando esce Forbes in Italia hoio tutte le copertine ad eccezione di due perché ero via. E per 18 anni non ho lavorato per Benetton. Cosa c'entro con Benetton e cosa c'entro con il ponte di Genova? Adesso sembra che il ponte l'abbiacascare io o Benetton, ma robe da ...