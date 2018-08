Torino | Niang passa al Rennes ma la formula non convince

Torino - Niang ai saluti : accordo vicino con il Rennes : M'Baye Niang è sempre più lontano dal Torino. L'attaccante senegalese è in procinto di lasciare i granata: il club infatti, secondo quanto riportano diversi media francesi, avrebbe accettato l'offerta ...

Calciomercato Torino - Besiktas- Ljajic : nodo formula. Niang tra Rennes e Leganes : Calciomercato ancora protagonista in casa Torino : operazioni in entrata chiuse il 17 agosto, ultimo giorno utile per fare acquisti per le squadre italiane, trattative in corso invece per quel che ...

Torino - è corsa a tre per Niang : Come riporta Sky Sport , sulle tracce di Niang , in uscita dal Torino, c'è l'offerta del Leganes che ha proposto un prestito con diritto di riscatto per assicurarsi le sue prestazioni. L'ex attaccante del Milan però ...

Torino - Cairo : 'Zaza preso per accontentare Mazzarri - ora sta a lui. Iago resta - Niang e Ljajic...' : Urbano Cairo, presidente del Torino , ha parlato in un'intervista rilasciata a Sky Sport: 'Sicuramente non vinceremo lo scudetto del bilancio quest'anno, ma abbiamo fatto investimenti importanti perché lo ritenevamo giusto farlo. Abbiamo tenuto i nostri migliori calciatori e poi ...

Calciomercato Torino - Iago non si muove. Ljajic verso la Turchia - Niang aspetta la Ligue 1 : il punto sulle uscite : Nel futuro immediato la sfida di campionato contro l'Inter, ma il Torino è ancora al lavoro anche in sede di Calciomercato . Tanti gli uomini a disposizione di Walter Mazzarri nel reparto offensivo, ...

Calciomercato Torino - i 'casi' Ljajic e Niang : la situazione : Ljajic e Niang potrebbero lasciare il Torino nelle prossime calde ore di Calciomercato, non è chiusa la sessione in Francia, Spagna e Turchia 'Ci sono richieste per i nostri attaccanti, il mercato è ...

Calciomercato Torino - i “casi” Ljajic e Niang : la situazione : Ljajic e Niang potrebbero lasciare il Torino nelle prossime calde ore di Calciomercato, non è chiusa la sessione in Francia, Spagna e Turchia “Ci sono richieste per i nostri attaccanti, il mercato è ancora aperto. Ho detto che Iago è un nostro pilastro, ma nelle prossime ore ragioneremo sugli altri e vedremo cosa succederà”. Gli altri, citati dal presidente del Torino Urbano Cairo, sono Ljajic e Niang, entrambi richiestissimi in ...

Torino : si accende la pista spagnola per Niang : Secondo La Gazzetta dello Sport , oltre a Ljajic potrebbe lasciare il Torino anche l'attaccante classe '94 Mbaye Niang . Il calciatore francese, accostato recentemente a Nizza e Marsiglia, è finito prepotentemente anche nel ...

Calciomercato Siviglia - chiesto Gonalons alla Roma. Contatti per Niang del Torino : Il francese è destinato a lasciare i giallorossi, soprattutto dopo l'arrivo nella rosa di Eusebio Di Francesco del connazionale Steven Nzonzi, proprio dal Siviglia,, fresco campione del mondo. La ...

Torino - in Liga vogliono Niang : Non solo il Nizza su M'Baye Niang , attaccante in uscita dal Torino . Come riporta Sky Sport , anche il Siviglia sta pensando all'ex Milan.

Torino : Niang ancora infortunato - niente Chapecoense : niente Chapecoense per Niang, che dopo quella col Nizza saltera’ anche l’amichevole di questa sera. L’attaccante, reduce da un buon Mondiale in Russia con la Nazionale del Senegal, “ha proseguito il proprio lavoro di preparazione atletica” e “dalla prossima settimana sara’ aggregato completamente ai compagni”, si legge sul sito del Torino. Il giocatore resta pero’ al centro del mercato ...

Torino : Niang ancora out - salta 'Chape' : ANSA, - Torino, 1 AGO - Niente Chapecoense per Niang, che dopo quella col Nizza salterà anche l'amichevole di questa sera. L'attaccante, reduce da un buon Mondiale in Russia con la Nazionale del ...

Torino - caso Niang? Ecco le indicazioni del presidente Cairo : Il Torino ha vinto in amichevole contro il Nizza grazie alla rete di Belotti ma non è passata inosservata l’assenza dell’attaccante Niang, Ecco le indicazioni del presidente Cairo: “Non ho parlato con il Nizza, non conosco nemmeno i suoi dirigenti, oggi Niang non era presente perché indietro di condizione, essendo tornato ad allenarsi da poco”. Sul mercato: “Abbiamo tempo fino al 17 agosto, vedremo. Petrachi ...