Tir perde il carico | paura sulla statale Traffico deviato per liberare la strada

Ottiene un posto da Tirocinante alla Nasa - ma lo perde nel modo più assurdo possibile : Aveva ottenuto, con merito, un posto da tirocinante alla Nasa , l'agenzia spaziale degli Stati Uniti che non solo è la più importante al mondo, ma che per tante persone è considerata un'icona o un sogno. Per questo motivo, una ragazza aveva deciso di esultare così, senza alcuna moderazione, su Twitter : ' Chiudete tutti quella c***o di ...

Vince 55mila euro al SuperEnalotto ma non li riTira - la Sisal : "Faccia in fretta o perde tutto" : La vincita a Brescia, con un "5", lo scorso 9 maggio ma nessuno ha mai reclamato i soldi: "C'è tempo solo fino all'8 agosto"

IVA ZANICCHI/ "L'Isola dei Famosi? La farei volentieri. Perderei 20 chili e mi diverTirei moltissimo!" : Iva ZANICCHI, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, racconta: "La politica? Ho sbagliato a buttarmi in quell'esperienza. Ora sogno il festival di Sanremo!"(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:11:00 GMT)

Perde il controllo dello scooter e scivola sotto un Tir - Ylenia muore a 22 anni : Nuovo incidente stradale nel Vicentino con vittima una giovane donna di 22 anni, Ylenia Boriero , di Zanè che viaggiava a bordo di uno scooter Benelli. Dalla prima ricostruzione effettuata alla ...

Montreux - lo stage diving di Iggy Pop è veramente rock. Perde un dente ma Tira dritto fino alla fine del concerto : alla tenera età di 71 anni Iggy Pop ha ancora il fuoco degli esordi. Canta e si dimena sul palco a torso nudo. Al Montreux Jazz Festival, si lancia ripetutamente sul pubblico fino a Perdere un dente. Non curante del dolore ha continuato a cantare fino alla fine dello show. Una vera anima rock L'articolo Montreux, lo stage diving di Iggy Pop è veramente rock. Perde un dente ma tira dritto fino alla fine del concerto proviene da Il Fatto ...

Scommesse - il settore sotto Tiro non ci sta a perdere : Milano Anche i pubblicitari insorgono contro il decreto Dignità e, in particolare, si oppongono al suo terzo pilone quello che prevede lo stop alla pubblicità del gioco d'azzardo. La normativa rischia di sottrarre linfa vitale a un settore in profonda trasformazione e già fortemente penalizzato dalla frenata dei consumi seguita alla recessione, senza ottenere il risultato voluto, quello di eliminare la ludopatia, malattia che colpisce 200mila ...

Wimbledon perde uno dei suoi protagonisti : Thiem si riTira : LONDRA - Era stato fra i protagonisti del Roland Garros ; qui a Londra, sui prati di Wimbledon , invece, ha alzato bandiera bianca. Si tratta di Dominic Thiem . Il 24enne austriaco, numero 7 del ...

Una Vita - anticipazioni : Tirso perde la vista : Una Vita Non c’è pace per Teresa, protagonista femminile di Una Vita, che è convinta di aver perso per sempre l’uomo che ama. Il piccolo Tirso, ovvero l’orfanello al quale si è affezionata, perderà la vista e la maestra deciderà di adottarlo insieme al marito Fernando. La storia di questa famiglia si rivelerà però molto drammatica, perchè il piccolo Tirso, nonostante un miglioramento iniziale della propria condizione, avrà un ...