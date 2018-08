The 100 2×06 | benvenuta Lexa! | Anticipazioni 29 agosto

Al via le riprese di The 100 6 - le prime foto con Clarke - Echo e Murphy sul set : Le riprese di The 100 6 sono appena iniziate. Ad annunciarlo sono lo showrunner Jason Rothenberg e la protagonista Eliza Taylor, scrivendolo su Twitter. Per festeggiare il loro ritorno sul set di Vancouver, l'attrice Tasya Teles ha postato una serie di foto celebrative, tra cui ci sono scatti da dietro le quinte risalenti alla quinta stagione. Lizzie Morgan ha inoltre pubblicato delle stories su Instagram in cui rivela "il ritorno a scuola" ...

The 100 2×05 : la disperazione di Finn per Clarke | Anticipazioni 28 agosto : The 100 2×05 trama e Anticipazioni 28 agosto 2018 – Il canale 20 di Mediaset trasmetterà nella sua seconda serata di oggi il quinto episodio della serie Tv con Eliza Taylor. “Scienza pericolosa” rivelerà un altro segreto di Mount Weather, mentre la tensione inizia a diventare eccessiva fra il popolo del Cielo e i Terrestri. La trama di The 100 2×05 ci conferma che in tutto questo sarà Finn ad avere un ruolo cruciale e ...

The 100 2×04 : la sconfitta di Anya | Anticipazioni 27 agosto : The 100 2×04 trama e Anticipazioni 27 agosto 2018 – Il quarto episodio della serie Tv ritorna nella seconda serata di oggi del canale 20 di Mediaset. “Verso la città della Luce” metterà in evidenza l’impresa di Jaha, che otterrà delle preziose informazioni. Non mancheranno inoltre altri aggiornamenti su Clarke, in seguito alla sua fuga. La trama di The 100 2×04 vedrà in particolare una sua presa di controllo nei ...

The 100 2×02 : la verità sul Monte | Anticipazioni 25 agosto : The 100 2×02 trama e Anticipazioni 25 agosto 2018 – Nella seconda serata di oggi ritorna l’imperdibile appuntamento con la serie Tv apocalittica, sempre in onda sul canale 20 di Mediaset. “Una scoperta agghiacciante” vedrà Jaha sfiorare la follia, mentre si trova ancora da solo a bordo dell’Arca. Le Anticipazioni sulla trama di The 100 2×02 ci svelano inoltre nuovi sviluppi in arrivo sul misterioso Mount ...

The 100 2 : trama - episodi e personaggi della seconda stagione : The 100 2 trama e anticipazioni – La seconda stagione ha vissuto il suo debutto nel 2014 grazie alla distribuzione dell’emittente madre The CW. In Italia è andata in onda l’anno successivo e in questi giorni è trasmessa dal canale 20 di Mediaset, a partire dal 24 agosto 2018. Gli episodi di The 100 2 sviluppano la trama in seguito al cliffhanger precedente ed introducono diversi e nuovi personaggi. Ovviamente si tratterà di ...

The 100 2×01 : il dubbio di Clarke | Anticipazioni 24 agosto : The 100 2×01 trama e Anticipazioni 24 agosto 2018 – La seconda stagione debutta in chiaro grazie alla seconda serata del canale 20 di Mediaset. “I 48” ci svelerà il destino dei nostri Delinquenti e Sopravvissuti in seguito al cliffhanger precedente. Abbiamo lasciato Clark ed il resto dei Cento nelle mani di un popolo ancora tutto da scoprire: la trama di The 100 2×01 ci dirà qualcosa di più su Mount Weather ed il suo ...

The 100 1×13 : il finale di stagione | Anticipazioni 23 agosto : The 100 1×13 trama e Anticipazioni 23 agosto – Nella seconda serata di oggi, canale 20 trasmetterà la seconda e ultima parte di “Noi siamo terrestri“. Il finale di stagione vedrà Raven ferita gravemente, mentre il resto del gruppo sarà costretto a rifugiarsi al campo. Le Anticipazioni sulla trama di The 100 1×13 mettono inoltre l’accento sulla possibilità che Jaha non raggiunga la Terra. The 100 1×13 ...

The 100 1×12 : il sacrificio di Lincoln | Anticipazioni 22 agosto : The 100 1×12 andrà in onda sul 20 nella seconda serata di oggi, 22 agosto 2018. “Noi siamo terrestri – 1 parte” è l’episodio che precederà la conclusione della prima stagione. Scopriremo il destino di Clarke, mentre Anya verrà scalzata dall’altro leader dei Terrestri, Tristan. Le Anticipazioni sulla trama di The 100 1×12 ci confermano che Lincoln dovrà sacrificarsi per salvare il popolo del Cielo. The 100 ...

The 100 1×09 : un’esplosione sull’Arca | Anticipazioni 19 agosto : The 100 1×09 trama e Anticipazioni 19 agosto 2018 – Nella seconda serata di oggi, il Canale 20 trasmetterà il nono episodio della serie Tv. “Il giorno dell’unità” promette con il suo titolo di vedere il popolo del Cielo e i Terrestri stringere un’alleanza. Le cose tuttavia andranno molto diversamente. Le Anticipazioni sulla trama di The 100 1×09 ci confermano inoltre che anche l’Arca subirà una ...

The 100 6 : titoli - data e news sulla sesta stagione : The 100 6 news e date: quando andrà in onda la sesta stagione della serie Tv? Ancora non si conosce giorno e mese di quando potremo assistere ai nuovi episodi, ma sappiamo già alcuni particolari grazie agli indizi rilasciati dall’emittente The CW. Sappiamo infatti che la premiere di The 100 6 andrà in onda nel 2019, così come chi ci sarà del cast e chi invece rimarrà forse fuori dalla trama principale. Il tutto grazie agli ultimi eventi ...

The 100 1×08 : il piano di omicidio contro Jaha | Anticipazioni 18 agosto : The 100 1×08 trama e Anticipazioni – L’ottavo episodio della serie Tv andrà in onda sul Canale 20 nella seconda serata di oggi, sabato 18 agosto 2018. The 100 1×08, dal titolo “Lo sballo di un giorno“, vedrà Lincoln e Octavia stringere un legame che spingerà la Delinquente a liberare il Terrestre. Una psicosi di Bellamy svelerà invece il piano segreto di Diana. The 100 1×08 trama e Anticipazioni 18 agosto I ...

The 100 1×07 : Finn condannato a morte? | Anticipazioni 17 agosto : The 100 1×07 trama e Anticipazioni 17 agosto – Il settimo episodio della serie Tv andrà in onda questa sera sul Canale 20, dalle 22.45. Il titolo assegnato in origine “La tempesta” è stato ritradotto con “Argomenti sotto pressione“, che si avvicina all’originale “Contents Under Pressure“. La trama di The 100 1×07 ruota infatti attorno alla possibilità che Finn riesca a non sopravvivere ...

Svelati i titoli dei primi due episodi di The 100 6 - la sesta stagione inizia con gli alieni? : Tramite Spoiler TV, sono stati resi noti i titoli dei primi due episodi di The 100 6. Dopo poco più di una settimana dal finale della quinta stagione, i produttori della serie distopica sono già al lavoro sul prossimo capitolo. Gli eventi avvenuti nell'episodio conclusivo, dal titolo "Damocles - Part II", hanno cambiato, di nuovo, l'assetto dello show post-apocalittico. Quel "End of Book I" indica la fine del primo atto di The 100 e l'inizio di ...