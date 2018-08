Tg La7 | non parte la sigla Paola Mascioli ironizza | Non vogliamo chiudere

La sexy Diletta Leotta non si ferma : dopo Dazn sbarca anche a La7 [FOTO] : 1/12 Foto Instagram ...

La7 - vietato fumare in diretta. Mauro Corona non ci sta e sbotta : «Brutti bigotti bacchettoni!» : Mauro Corona vietato fumare in diretta. Mauro Corona non ci sta e sbotta su La7. Ieri, durante un collegamento con L’Aria che Tira Estate, lo scrittore ha dato in escandescenze con il regista che gli chiedeva di non mostrare il sigaro davanti alle telecamere. “Mandali a cagare!” ha esclamato l’alpinista, spiegando poi il motivo della sua improvvisa sfuriata. Lì per lì, infatti, sembrava che Corona se la stesse prendendo ...

La7 - Corona vs conduttore : “Mi faccia parlare - non mi va più bene la tecnica di coito interrotto”. Scontro con Malpezzi (Pd) : Subbuglio in più atti a L’Aria che Tira Estate (La7), avente per protagonista lo scrittore Mauro Corona, che prima ammonisce il conduttore, Francesco Magnani, e poi perde le staffe con la senatrice del Pd, Simona Malpezzi. Lo scrittore, in collegamento da Erto, prima rimprovera il conduttore per le interruzioni: “Fermo lì, mi deve far parlare, altrimenti me ne vado. La vostra tecnica di coito interrotto non mi va più bene”. Poi ...

La7 - Mauro Corona sbotta : “Brutti bigotti bacchettoni - perché non posso fumare il sigaro in tv?”. Siparietto con Santanchè : Siparietto a L’Aria che Tira Estate (La7) tra la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, e lo scrittore Mauro Corona. Il tema del dibattito è il Tav, sul quale Corona, in collegamento dalla sua abitazione di Etro, in Val Zemola, esprime tutta la sua contrarietà: “Stavo qui a guardare dei cervi e dei camosci. Ma qui è pieno di animali, che non sono disturbati dal Tav. Fosse per me lo smantellerei subito, perché è solo ...

Tg La7 - la sigla non finisce più. Poi arriva Mentana : “Scusate - colpa mia. Ma ci sono cose più importanti del nostro ritardo” : Il telegiornale di La7, in onda ieri sera, lunedì 23 luglio, si è aperto con una sigla insolitamente lunga. Prima del collegamento in studio, sono trascorsi due minuti. Poi è arrivato il direttore, Enrico Mentana: “Scusate il ritardo, la colpa è sostanzialmente mia. Ma ci sono cose successe oggi più importanti del nostro ritardo” ha detto. L'articolo Tg La7, la sigla non finisce più. Poi arriva Mentana: “Scusate, colpa mia. Ma ...

Andrea Salerno a DM : «La7 non è una all news generalista. La concorrenza di Rete 4? Noi abbiamo una storia - gli altri cercheranno di imitarci» : Andrea Salerno Oscurato dalla presenza dell’editore Urbano Cairo, alla presentazione dei palinsesti 2018/2019 di La7 , il direttore di Rete Andrea Salerno ha avuto poco spazio per parlare. Ma ha parlato. E lo ha fatto con noi. Ai nostri microfoni, il giornalista ed ex autore televisivo ha commentato le conferme della programmazione terzopolista, rivendicando i risultati ottenuti sinora, e si è soffermato su alcuni aspetti che ...

Palinsesti La7 2018/19 - squadra che vince non si cambia : tutti i programmi - da Giletti a Mentana : "Siamo reduci da una stagione tv eccezionale e strepitosa. I risultati hanno riportato La7 a livelli superiori anche rispetto al 2012-2013. Un record assoluto da quando La7 esiste". Così Urbano...

Massimo Giletti oltre Non è l’Arena condurrà un evento su La7 : Non è l’Arena: Massimo Giletti condurrà un programma evento Il patron di La7 Urbano Cairo ha presentato mercoledì 12 luglio a Milano i palinsesti per la stagione televisiva 2018-2019. Durante la conferenza stampa l’editore ha illustrato le novità e le riconferme della rete terzopolista. Confermato Massimo Giletti alla guida de Non è l’Arena, il talk della domenica sera che tratta temi legati all’attualità con particolar ...

Gaia Tortora contro M5S/ Video La7 - "grillini sfuggono da confronto : non vogliono il contraddittorio" : Gaia Tortora contro M5S, vicedirettore del Tg La7 si scaglia contro i grillini che sfuggono dal confronto politico: "non vogliono il contraddittorio".(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 12:05:00 GMT)

Siri : Toninelli non è ministro. La gaffe del sottosegretario ospite di La7 : Clamorosa gaffe di Armando Siri , sottosegretario ai Trasporti e alle Infrastrutture. Il leghista, ospite di Tagadà , su La7 , ha sostenuto, ribadendolo per ben tre volte che ' Toninelli non è ...