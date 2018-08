Terremoto tra Nuova Caledonia e Vanuatu | osservate “piccole onde di tsunami”

Scossa di Terremoto magnitudo 6.7 tra Nuova Caledonia e Vanuatu : Un terremoto magnitudo Mwp 6.7 si è verificato in mare, tra le isole della Nuova Caledonia e Vanuatu, alle 05:51:57 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di eventuali danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.7 tra Nuova Caledonia e Vanuatu sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Catania - M 2.6/ Ultime notizie Bronte : Ingv - a luglio registrate 28 scosse : Terremoto a Catania: Ultime notizie Sicilia, una scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 si è verificata questa sera con epicentro a Bronte (dati Ingv in tempo reale).(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 09:06:00 GMT)

Terremoto Molise - riaperto tratto della Bifernina : Campobasso - E' di nuovo transitabile il tratto di strada sulla statale 647 'Bifernina' chiuso al traffico a seguito delle scosse di Terremoto degli ultimi giorni. Lo rende noto all'ANSA il presidente della regione, Donato Toma, al termine del vertice di questa mattina in Prefettura a Campobasso. leggi tutto

Terremoto AMATRICE : 2 ANNI FA SISMA IN CENTRO ITALIA/ Ultime notizie : Di Maio "staremo tra i cittadini” : TERREMOTO AMATRICE, fiaccole nella notte a due ANNI di distanza. Ultime notizie, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, e il ministro del lavoro Luigi Di Maio, presenti(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:01:00 GMT)

Terremoto Molise : riaperta al traffico la SS647 Bifernina : Riaperto al traffico il tratto di strada sulla SS647 “Bifernina” chiuso a seguito delle scosse di Terremoto degli ultimi giorni in Molise: lo ha dichiarato all’ANSA il presidente della Regione, Donato Toma, al termine del vertice tenutosi in Prefettura a Campobasso questa mattina. L'articolo Terremoto Molise: riaperta al traffico la SS647 Bifernina sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia - messa in ricordo delle vittime : “Potranno queste macerie risorgere?” : “‘Figlio dell’uomo, potranno queste ossa rivivere?’. La domanda posta ad Ezechiele rimbalza fino a noi e riecheggia i nostri interrogativi: potranno queste macerie risorgere? Tornera’ ad essere abitato questo stupendo altopiano? C’e’ un’altra domanda pero’ che ancor prima si insinua come un tarlo: ma ne vale la pena? E’ una domanda a tradimento piu’ diffusa di quanto si pensi. Lo ...

Terremoto Amatrice - due anni fa la tragedia/ Ultime notizie - forno rinato dopo sisma : "resto ma è dura" : Terremoto Amatrice, fiaccole nella notte a due anni di distanza. Ultime notizie, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, e il ministro del lavoro Luigi Di Maio, presenti(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 11:32:00 GMT)

Terremoto Centro Italia - 2 anni dopo : macerie ancora in strada e scuole non ricostruite : E' ancora drammatica la situazione nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Il punto sulla ricostruzione delle...

Terremoto : in un libro l'Amatrice scomparsa - perché ne nasca un'altra : 'Poi, la fine del mondo'. Così nella narrazione la storia del 'piccolo mondo antico' si intreccia con quello che rimane: macerie, sassi ovunque; il popolo dei selfie che fa sbottare il sindaco Sergio ...

Rai - palinsesto speciale in occasione del secondo anniversario del Terremoto in Italia centrale : Due anni fa - il 24 agosto 2016 - un terremoto di magnitudo 6 colpisce quattro regioni dell'Appennino centrale: Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo . Il binacio è pesante, quasi 300 vittime, 17 mila ...

Terremoto in Italia Centrale - 93mila scosse dal 24 agosto 2016 : Sono state 93mila le scosse sismiche registrate in Italia Centrale, a partire da quella di magnitudo 6 che il 24 agosto 2016 ha scatenato la sequenza di Amatrice, Norcia e Visso. "I 93mila eventi sono ...

Terremoto Centro Italia - tra macerie e speranze a 2 anni dal sisma : “Così ricominciamo a vivere” : Il 24 agosto 2016 una forte scossa di Terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito il Centro Italia, provocando morte e distruzione. A due anni da quel tragico evento, i cittadini dei paesi danneggiati ricominciano a vivere tra mille difficoltà: ecco le storie di chi si è rimboccato le maniche e di chi con coraggio cerca di voltare pagina.Continua a leggere

Terremoto : in Italia centrale 93.000 scosse dal 24 Agosto 2016 : Sono stati 93.000 in Italia centrale i terremoti registrati a partire da quello di magnitudo 6.0 che il 24 Agosto 2016 ha dato scatenato la sequenza sismica di Amatrice, Norcia e Visso. “93.000 eventi sono un grande numero, mai riscontrato in Italia, riscontrati grazie alla rete sismica aumentata”, ha detto il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Carlo Doglioni. Dei 93.000 terremoti, nove sono ...

Terremoto Molise : verifiche sulla diga del Liscione - “non è stata riscontrata alcuna criticità” : ”I tecnici di Molise Acque mi hanno comunicato che tutte le verifiche operate hanno avuto esito negativo, nel senso che non è stata riscontrata alcuna criticità. In ogni caso, in questi giorni sarà installata nell’area della diga la strumentazione prevista dal Dipartimento di Protezione civile nazionale per entrare a far parte della cosiddetta Ran, la Rete accelerometrica nazionale di monitoraggio, che rileva eventuali fenomeni ...