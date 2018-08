Tenta di avvelenare il collega con l'acido nella bottiglietta : arrestata : Il collega lascia la bottiglietta d'acqua sulla scrivania, lei ci versa l'acido cloridrico per cercare di avvelenarlo. E' successo a San Donato, Milano, negli uffici dell'Eni. I carabinieri hanno ...

Milano - Tenta di avvelenare il collega con l’acido nella bottiglietta : arrestata : La 52enne, dipendente dell'Eni, è stata scoperta con un flacone di sostanza caustica e una siringa nella borsa. In passato aveva già molestato una collega , con telefonate e imbrattandole auto e porta di casa con la vernice

Infermiera in pensione Tenta di avvelenare il marito : Matera, 19 ago., AdnKronos, - Una donna di 65 anni, Infermiera in pensione, è stata arrestata in provincia di Matera dai carabinieri della Compagnia di Tricarico, con le accuse di atti persecutori, ...