Tennis | Us Open | warning per essersi cambiata Wta difende con la Cornet

Us Open – Tennisti ‘distrutti’ dal caldo di New York - Connors brutale : “per 3 - 5 milioni avrei giocato nel Sahara” : L’ex tennista Jimmy Connors contro i protagonisti degli Us Open 2018: lo statunitense parla del caldo che sta mettendo sotto torchio Djokovic e colleghi Il leggendario ex tennista Jimmy Connors ha messo in discussione gli attuali giocatori per le critiche che stanno facendo per dover giocare ad alte temperature agli Us Open. Dopo che un’altra leggenda come Boris Becker ha pubblicato sul suo account Twitter l’immagine di ...

Tennis : Us Open - ok Federer e A. Zverev : ANSA, - ROMA, 29 AGO - Roger Federer si è agevolmente qualificato per il secondo turno degli Us Open di Tennis, quarto e ultimo Slam stagionale, superando per 6-2, 6-2, 6-4 il giapponese Yoshihito ...

Tennis - Us Open : avanti anche Fognini - Cecchinato e Gaio si arrendono : Per la quarta volta nella storia, l'Italia qualifica quattro giocatori al secondo turno del singolare maschile dell'Open degli Stati Uniti. Dopo le imprese di ieri di Paolo Lorenzi, Andres Seppi e ...

Tennis - Us Open : Federer sul velluto - Zverev perfetto. Stasera c'è Nadal : Buona la prestazione di Caroline Wozniacki, numero 2 del mondo, ma senza possibilità di superare la Halep, che ha concesso appena 5 game all'australiana Samantha Stosur, vincitrice a sorpresa nel ...

Tennis : Us Open - Cecchinato eliminato : ANSA, - NEW YORK, 28 AGO - Marco Cecchinato è fuori dal torneo di singolare maschile degli Us Open. A batterlo per 2-6, 7-6, 6-3 6-4, in uno degli incontri del primo turno è stato il francese Julien ...

Us Open – Cecchinato floppa al primo turno : il Tennista italiano fuori per mano di Benneteau : Marco Cecchinato delude all’appuntamento con gli Us Open 2018, il tennista azzurro battuto al primo turno dal francese Julien Benneteau Dopo l’exploit al Roland Garros, Marco Cecchinato floppa l’esordio agli Us Open 2018. Al grande slam sul cemento il tennista italiano al primo turno è stato battuto da Julien Benneteau, numero 61 della classifica Atp. Il francese in quattro set ha prevalso sull’azzurro, che è ...

Tennis - Us Open - Cilic va avanti Caldo terribile : già quattro ritiri : Il Caldo quasi insopportabile, 35° e oltre il 50% di umidità, caratterizza la seconda giornata degli Us Open, 46.500.000 euro, cemento,, causando quattro ritiri dopo i tre della prima giornata. Tra ...

Tennis - Us Open - Wozniacki avanti Passa il turno anche la Kvitova : ... la ceca, che nel torneo americano ha raggiunto due volte i quarti, 2015 e l'anno scorso,, si sbarazza 6-1 6-4 in 72 minuti della belga Wickmayer, 95 del mondo ma già 12 nel 2010, semifinalista a New ...

Tennis - Us Open - la Kvitova avanza. Passa il turno anche la Osaka : ... 46.500.000 euro, cemento,: la ceca, che nel torneo americano ha raggiunto due volte i quarti, 2015 e l'anno scorso,, si sbarazza 6-1 6-4 in 72 minuti della belga Wickmayer, 95 del mondo ma già 12 ...

LIVE Tennis - US Open 2018 in DIRETTA : martedì 28 agosto - risultati in tempo reale. In campo Fognini e Cecchinato : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2018, ultimo Slam dell’anno che si disputa sul cemento a New York. Esordio per Roger Federer e Novak Djokovic. Grande attesa per due dei grandi favoriti per la vittoria, ma che, andando avanti entrambi, si incroceranno già nei quarti di finale. Lo svizzero se la vedrà con il giapponese Yoshihito Nishioka, mentre il serbo affronterà l’ungherese Marton ...

Us Open 2018/ Diretta Fognini Mmoh - Cecchinato Benneteau streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: seconda giornata di partite nel torneo di tennis dello Slam, a New York anche Fabio Fognini e Marco Cecchinato sono pronti a fare il loro esordio(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 07:08:00 GMT)

Tennis : Us Open - Lorenzi e Sonego avanti : ANSA, - ROMA, 27 AGO - Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego hanno superato il primo turno all'Us Open di Tennis. Il senese ha battuto per 4-6, 6-4, 7-5, 6-1 il britannico Kyle Edmund, numero 16 del ranking ...

LIVE Tennis - US Open 2018 in DIRETTA : lunedì 27 agosto. Avanza Paolo Lorenzi! Vince anche Giorgi - Sonego al quinto con Muller. Halep saluta ... : Wawrinka avanti 2-1 nel primo set su Dimitrov 18.27: CLAMOROSO AGLI US Open! ELIMINATA SIMONA Halep! La numero uno del mondo è stata sconfitta in due set per 6-2 6-4 da Kaia Kanepi. 18.26: Elina ...