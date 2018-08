Temptation Island news | Andrew perde le staffe | il lungo sfogo del tentatore

Temptation Island - Andrew e Martina si sono lasciati : la frecciatina di Gianpaolo : Temptation Island, Martina e Andrew non stanno più insieme: arriva la frecciatina di Gianpaolo È già giunta al capolinea la storia d’amore tra il tentatore Andrew e Martina di Temptation Island. I due hanno interrotto la loro frequentazione per capire meglio le rispettive vite e desideri. Andrea Dal Corso è volato a Mykonos, dove è […] L'articolo Temptation Island, Andrew e Martina si sono lasciati: la frecciatina di Gianpaolo ...

Valeria Marini a Temptation Island Vip : svelato un retroscena : Temptation Island Vip: Valeria Marini stabilisce subito un record Tra poco più di un mese inizierà ufficialmente la primissima edizione di Temptation Island Vip. Tante le coppie, che hanno deciso di mettere a repentaglio il loro amore, tra le quali quella composta da Patrick Baldassari e Valeria Marini. E proprio quest’ultima, non appena ha messo piede in Sardegna, ha già fatto molto discutere. La ragione? Il settimanale Chi ha rivelato in ...

Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip : lui va già in esterna con una tentatrice : È iniziata l'avventura di Nilufar e Giordano all'interno del villaggio di Temptation Island Vip. I due protagonisti di Uomini e donne hanno accettato di mettersi in gioco in questa nuova avventura che mettera' alla prova il loro sentimento. Una sfida decisamente molto attesa dal pubblico e dai fan, curiosi di vedere come se la caveranno a stretto contatto con la folta schiera di tentatori e tentatrici single, pronti a mettere zizzania tra i due ...

Temptation Island Vip – Chi è Giorgio Alfieri? L’ex calciatore e tronista ci ‘riprova’ come tentatore [GALLERY] : Giorgio Alfieri, volto conosciuto al pubblico di Canale 5, s’improvvisa tentatore a Temptation Island Vip: ecco chi è il bel romano Giorgio Alfieri. Questo nome vi dirà qualcosa quando lo sentirete in tv tra i tentatori di Temptation Island Vip ed i più grandicelli ricorderanno il suo esordio sul piccolo schermo tra i calciatori di ‘Campioni – Il Sogno‘. Nella squadra di Ciccio Graziani, nel primo reality sul calcio ...

Che fine hanno fatto Martina e Andrew di Temptation Island : Temptation Island è terminato ormai da qualche mese e in molti si chiedono come sia finita fra Martina ed Andrew. Come ricordano bene i fan della trasmissione, Martina Sebastiani e il fidanzato Gianpaolo Quarta erano sbarcati sull’isola delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore. Alla fine però la coppia aveva deciso di separarsi, soprattutto perché la giovane romana aveva perso la testa per il tentatore Andrew, con cui si era ...

Temptation Island - Andrew bacia un'altra e si lascia con Martina. Ma lui smentisce : Grazie al percorso di Temptation Island , Martina ha deciso di lasciare il suo fidanzato Gianpaolo e ha iniziato la sua frequentazione con Andrew. I due sembravano andare d'amore e d'accordo, poi ...

Temptation Island - Andrew Dal Corso ha baciato un'altra in disco? : Web in fermento per una foto pubblicata dal portale Isa e Chia nella quale si vedrebbe Andrew Dal Corso, protagonista del reality show Temptation Island, in onda ogni estate su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia, baciare una donna che non sembra Martina Sebastiani.A sciogliere la matassa però è arrivato il diretto interessato, che ha scritto al sito: Quello nella foto non sono io! Ieri ho fatto serata con la stessa camicia ...

Temptation Island Vip/ Anticipazioni : video - le prime immagini di Giordano Mazzocchi insieme ad una tentatrice : Temptation Island Vip, video: Filippo Bisciglia fa gli auguri a Simona Ventura per il suo viaggio nei sentimenti. I nomi di tutte le coppie e dei tentatori.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:48:00 GMT)

Gossip : Giordano Mazzocchi fotografato vicino ad una single di Temptation Island : Giordano Mazzocchi è stato paparazzato vicino ad una single di Temptation Island VIP: è questa la notizia che sta impazzando su vari siti di Gossip nelle ultime ore e, più precisamente, da quando è stata diffusa in rete l'immagine del romano accanto ad una ragazza del cast. Lo scatto che una fan è riuscita a rubare sulle spiagge della Sardegna dove si sta registrando il reality di Canale 5, mostra l'ex corteggiatore di Uomini e donne intento a ...

Temptation Island VIP/ Anticipazioni : video - gli auguri di Filippo Bisciglia a Simona Ventura : TEMPTATION ISLAND Vip, video: Filippo Bisciglia fa gli auguri a Simona Ventura per il suo viaggio nei sentimenti. I nomi di tutte le coppie e dei tentatori.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 03:10:00 GMT)

Temptation Island Vip - Giordano in spiaggia con una single : nuove foto : Giordano Mazzocchi sempre più vicino ad una single a Temptation Island Vip È iniziata ufficialmente l’avventura di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip. Il reality andrà in onda a ottobre in prima serata su Canale 5 ma sui social iniziano a circolare le prime indiscrezioni con tanto di prove fotografiche. Dopo aver raggiunto insieme la Sardegna, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono stati separati e mandati in due ...

Andrew di Temptation Island ha baciato un’altra donna in discoteca? Lui nega - ecco cosa è successo veramente : Andrew di Temptation Island nega il bacio dato alla donna in discoteca, poi parla del suo rapporto con Martina: ecco cosa è successo veramente In queste ore ha fatto il giro del web una foto pubblicata da Isa e Chia dove, secondo l’utente-autore dello scatto, era possibile vedere Andrew di Temptation Island baciare una donna. La […] L'articolo Andrew di Temptation Island ha baciato un’altra donna in discoteca? Lui nega, ecco ...

Temptation Island : Andrew e Martina si sono già lasciati…ecco cosa é successo : La storia d’amore fra Martina e Andrew è finita. I due, che si sono conosciuti e piaciuti a Temptation Island, hanno poi iniziato ad uscire insieme per la gioia di Andr..Gianpaolo. A distanza di un paio di mesi dalla fine delle registrazioni, l’idillio fra Martina e Andrew è però finito, dato che i due si sarebbero presi una pausa. A confermalo è stata proprio Martina. “Io e Andrea non siamo fidanzati, non stiamo insieme. Lui è assolutamente ...

Temptation Island Vip - Filippo fa gli auguri alla Ventura : «Simona ho un video per te» : Sono partite ieri, lunedì 27 agosto, le registrazioni della prima edizione di Temptation Island Vip 2018 . In attesa di conoscere la data ufficiale della messa in onda che, secondo gli ultimi rumors, ...