Temptation Island | Andrew Dal Corso ha baciato un' altra in disco?

Temptation Island Vip/ Anticipazioni : video - le prime immagini di Giordano Mazzocchi insieme ad una tentatrice : Temptation Island Vip, video: Filippo Bisciglia fa gli auguri a Simona Ventura per il suo viaggio nei sentimenti. I nomi di tutte le coppie e dei tentatori.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 08:48:00 GMT)

Gossip : Giordano Mazzocchi fotografato vicino ad una single di Temptation Island : Giordano Mazzocchi è stato paparazzato vicino ad una single di Temptation Island VIP: è questa la notizia che sta impazzando su vari siti di Gossip nelle ultime ore e, più precisamente, da quando è stata diffusa in rete l'immagine del romano accanto ad una ragazza del cast. Lo scatto che una fan è riuscita a rubare sulle spiagge della Sardegna dove si sta registrando il reality di Canale 5, mostra l'ex corteggiatore di Uomini e donne intento a ...

Temptation Island VIP/ Anticipazioni : video - gli auguri di Filippo Bisciglia a Simona Ventura : TEMPTATION ISLAND Vip, video: Filippo Bisciglia fa gli auguri a Simona Ventura per il suo viaggio nei sentimenti. I nomi di tutte le coppie e dei tentatori.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 03:10:00 GMT)

Temptation Island Vip - Giordano in spiaggia con una single : nuove foto : Giordano Mazzocchi sempre più vicino ad una single a Temptation Island Vip È iniziata ufficialmente l’avventura di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip. Il reality andrà in onda a ottobre in prima serata su Canale 5 ma sui social iniziano a circolare le prime indiscrezioni con tanto di prove fotografiche. Dopo aver raggiunto insieme la Sardegna, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono stati separati e mandati in due ...

Andrew di Temptation Island ha baciato un’altra donna in discoteca? Lui nega - ecco cosa è successo veramente : Andrew di Temptation Island nega il bacio dato alla donna in discoteca, poi parla del suo rapporto con Martina: ecco cosa è successo veramente In queste ore ha fatto il giro del web una foto pubblicata da Isa e Chia dove, secondo l’utente-autore dello scatto, era possibile vedere Andrew di Temptation Island baciare una donna. La […] L'articolo Andrew di Temptation Island ha baciato un’altra donna in discoteca? Lui nega, ecco ...

Temptation Island : Andrew e Martina si sono già lasciati…ecco cosa é successo : La storia d’amore fra Martina e Andrew è finita. I due, che si sono conosciuti e piaciuti a Temptation Island, hanno poi iniziato ad uscire insieme per la gioia di Andr..Gianpaolo. A distanza di un paio di mesi dalla fine delle registrazioni, l’idillio fra Martina e Andrew è però finito, dato che i due si sarebbero presi una pausa. A confermalo è stata proprio Martina. “Io e Andrea non siamo fidanzati, non stiamo insieme. Lui è assolutamente ...

Temptation Island Vip - Filippo fa gli auguri alla Ventura : «Simona ho un video per te» : Sono partite ieri, lunedì 27 agosto, le registrazioni della prima edizione di Temptation Island Vip 2018 . In attesa di conoscere la data ufficiale della messa in onda che, secondo gli ultimi rumors, ...

Martina Sebastiani di Temptation Island : “Io e Gianpaolo ci sentiamo ancora” : Temptation Island: in che rapporti sono rimasti Martina e Gianpaolo Archiviata la frequentazione con il tentatore Andrew, Martina Sebastiani di Temptation Island è tornata a parlare dell’ex fidanzato Gianpaolo Quarta. Nonostante il burrascoso addio nel programma di Filippo Bisciglia, Martina e Gianpaolo hanno mantenuto un ottimo rapporto. A rivelarlo la romana, nel corso di una […] L'articolo Martina Sebastiani di Temptation Island: ...

Temptation Island Vip : data - coppie - tentatori e tutte le anticipazioni : Grande attesa per il debutto del nuovo format prodotto da Maria De Filippi. Ecco le indiscrezioni in vista della partenza

Temptation Island 2018 - Martina Sebastiani : "Io e Andrea Dal Corso non stiamo insieme. Lui è libero di fare ciò che vuole" : Il tentatore paparazzato in vacanza mentre si bacia con una ragazza, la romana chiarisce il loro rapporto.

News Temptation Island Andrea bacia un’altra - Martina : “Ci siamo presi una pausa” : Temptation Island News: il tentatore Andrea Dal Corso bacia un’altra ragazza che non è Martina Sebastiani Le cose si complicano tra Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso, l’Andrew di Temptation Island. Il tentatore veneto è stato avvistato a Mykonos, dove si trova in questi giorni in vacanza con amici, mentre baciava una ragazza che non […] L'articolo News Temptation Island Andrea bacia un’altra, Martina: “Ci siamo ...

Temptation Island : Francesca Baroni torna a parlare dell’ex Ruben : Francesca Baroni e Ruben di Temptation Island: lei fa una rivelazione sull’ex Qualche settimana fa Francesca Baroni e Ruben Invernizzi di Temptation Island hanno annunciato sui social di essersi lasciati. Un annuncio, che ovviamente ha creato molto stupore tra i loro tantissimi fan. Tuttavia pare che le cose per la coppietta non andassero bene già da un bel po’ di mesi. Per tale ragione Francesca e Ruben hanno capito di doversi ...

Temptation Island - Francesca e Ruben : ecco in che rapporti sono rimasti : Temptation Island, Francesca e Ruben si sono lasciati: la Baroni svela in che rapporti sono rimasti Ormai non è una novità: Francesca e Ruben di Temptation Island non stanno più insieme. A un anno dalla loro partecipazione al programma di Filippo Bisciglia, dove erano usciti mano nella mano, la coppia ha deciso di dirsi addio. […] L'articolo Temptation Island, Francesca e Ruben: ecco in che rapporti sono rimasti proviene da Gossip e Tv.

Simona Ventura a Temptation Island Vip : gli auguri di Filippo Bisciglia : Temptation Island Vip: Filippo Bisciglia fa una dedica alla Ventura per il suo debutto Ieri sono iniziate ufficialmente le riprese della prima edizione di Temptation Island Vip, e ovviamente l’hype nei telespettatori è già alle stelle. Ma chi saranno le coppie che hanno deciso di mettere a repentaglio il loro amore, partecipando al reality show vip condotto da Simona Ventura? Da Uomini e Donne ci saranno Sossio Aruta e Ursula e Nilufar ...