Teatro | lavoro nel Lazio con la Compagnia Anonymous

newtuscia

(Di mercoledì 29 agosto 2018) ...Hamlet e altri in via di definizione, è aperto il casting per Attori e Attrici che diano disponibilità immediata per la prossima stagione teatrale e per le prove di montaggio degli spettacoli ...