Taglio pensioni d’oro | scontro tra M5S e Lega Di Maio | “Chi non vuole rispettare il

fanpage

: Taglio pensioni, Di Maio: chi non vuole rispettare contratto lo dica - SkyTG24 : Taglio pensioni, Di Maio: chi non vuole rispettare contratto lo dica - Corriere : Tagli a pensioni d’oro, il no della Lega. Di Maio: «È nel contratto di governo» - giornalettismo : #Pensioni d'oro, la #Lega boccia il taglio voluto dal #M5S: è iniquo, arbitrario, irrealizzabile -

(Di mercoledì 29 agosto 2018)tra Movimento 5 Stelle esuldelled'oro: "Non voglio entrare in uno, ma nel contratto di governo abbiamo scritto che vogliamo tagliare le: se qualcuno vuol dire che il contratto non si deve attuare lo dica chiaramente, altrimenti si va avanti", ha dichiarato il vicepremier Didal Cairo.