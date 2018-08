Taglio pensioni | Di Maio | chi non vuole rispettare contratto lo dica

Pensioni d'oro - scoppia la guerra nel governo per il Taglio : l'ultimatum di Di Maio ai leghisti : Sale la tensione all'interno del governo tra grillini e leghisti sul taglio delle Pensioni d'oro. A lanciare l'ultimatum contro gli alleati del Carroccio è il vicepremier Luigi Di Maio , irritato dopo ...

Tensione tra M5s e Lega sul Taglio delle pensioni. Di Maio : "Andare avanti" : Scontro tra Lega e M5s sul tema caldo del taglio alle pensioni d'oro. Ad aprire il dibattito tutto interno alla maggioranza è lo studio del professor Alberto Brambilla, consigliere economico di ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Cosmed critica su Quota 100 e il Taglio degli assegni d’oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 27 agosto. Cosmed critica su Quota 100 e il taglio degli assegni d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 05:01:00 GMT)

Pensioni : le perplessità della Lega sul Taglio agli assegni d’oro : La Lega di Matteo Salvini nei giorni scorsi, a proposito del ddl sottoscritto insieme al Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio sul taglio delle Pensioni considerate d’oro, ha espresso delle perplessita'. Il testo, gia' depositato alla Camera dei Deputati dai due gruppi parlamentari [VIDEO], prevede il ricalcolo della porzione retributiva degli assegni previdenziali superiori ai 4000 euro mensili netti, una misura che assicurerebbe cinquecento ...

Riforma pensioni e Taglio agli assegni : pericolo di ricalcolo retroattivo : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 23 agosto 2018 vedono arrivare una nuova richiesta di chiarimento alla maggioranza in merito alla linea che intendera' re per approvare il taglio agli assegni più elevati [VIDEO]. L'opposizione continua infatti ad esprimere i propri dubbi circa i rischi connessi ad un intervento retroattivo sulle pensioni, sia che il ricalcolo venga eto in base ai contributi versati o sull'eta' di uscita dal lavoro. Nel ...

Riforma pensioni 2018/ Di Maio rilancia il Taglio degli assegni d'oro (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Di Maio rilancia il taglio degli assegni d'oro. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:14:00 GMT)

Pensioni e Taglio agli assegni : c'è chi prospetta il rischio di un disastro : Cresce il pressing dell'opposizione sulle ipotesi di ricalcolo degli assegni allo studio in Parlamento. Un'idea volta a portare maggiore equita' nel sistema secondo l'intenzione dei proponenti, ma che rischia di estendere i tagli anche agli assegni più bassi [VIDEO] per i critici. Ad esprimere la propria preoccupazione è stato nelle ultime ore l'economista Marco Leonardi, gia' Consigliere di Palazzo Chigi per il precedente Governo. Sulle ...

Pensioni e Taglio agli assegni : c'è chi prospetta il rischio di un disastro : Questo articolo è stato verificato con: https://www.corriere.it/economia/18_agosto_14/Pensioni-ecco-piano-lega-contributo-legato-livello-reddito-db6fda5c-9ff3-11e8-9437-bcf7bbd7366b_preview.shtml?...

Pensioni : anticipate e uscita quota 100 - spunta ipotesi del Taglio assegni dai 1500 euro : Arrivano novita' sulla riforma delle Pensioni del Governo Conte, sul finanziamento delle uscite anticipate con quota 100 e sulle nuove assunzioni lavorative da agevolare attraverso il taglio delle Pensioni d'oro. Sul tavolo dell'Esecutivo, infatti, si potrebbe dover scegliere tra la proposta del M5S di tagliare tutte le Pensioni a partire dall'importo dei 4 mila euro e l'ultima ipotesi della Lega di Salvini, elaborata da Alberto Brambilla, di un ...

Pensioni - sul Taglio a quelle d'oro non c'è l'accordo : "oltre la Fornero" regge l'ipotesi Quota 100 : La base per il superamento della Legge Fornero sarà la cosiddetta Quota 100, invece sul taglio delle Pensioni d'oro...

Taglio pensioni - Repubblica attacca Di Maio sul profilo Facebook : 'Donne danneggiate' : E' botta e risposta tra il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio e Repubblica sulla questione del Taglio delle pensioni d'oro. Il quotidiano si è sentito tirato in ballo nel post di Di Maio di ieri, 13 agosto 2018, in merito a false interpretazioni delle intenzioni del Governo Conte sulla riforma delle pensioni e sui tagli agli assegni a partire dai 4 mila euro mensili pubblicando, anche sul proprio sito, il progetto di legge a ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Altro che ricalcolo contributivo - da Lega e M5s un Taglio permanente (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 15 agosto. Le parole di Stefano Patriarca sulla proposta Lega-M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 05:58:00 GMT)

Taglio a 200 mila pensioni. Di Maio : "Via i privilegi". Ma la Lega ha molti dubbi : "Tra poco le pensioni d'oro senza i contributi versati saranno solo un ricordo". Con un post su Facebook, Luigi Di Maio, torna a difendere uno dei cavalli di battaglia della maggioranza, una misura di "equità" che punta a eliminare "circa 200mila privilegi". Il vicepremier e ministro insiste sul ricalcolo contributivo alla base del provvedimento ma la bozza che circola solleva dubbi tra chi intravede non un ricalcolo ma un Taglio lineare ...

Taglio pensioni d’oro - i gialloverdi : “Non temiamo ricorsi alla Corte Costituzionale” : I firmatari lo sottoscrivono e il vicepremier, nel pieno della polemica lo ribadisce: sulla proposta di legge per il Taglio delle cosiddette pensioni d’oro – le “Disposizioni per favorire l’equità del sistema previdenziale attraverso il ricalcolo contributivo dei trattamenti pensionistici superiori a 4mila euro mensili” – i gialloverdi non temono i ricorsi alla Consulta che pure pioveranno copiosamente. Lo si ...