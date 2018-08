Svizzera | caldo e siccità | anticipato il raccolto di frutta

Emergenza caldo in Svizzera : l’esercito porta l’acqua alle mucche degli alpeggi : Mobilitati anche gli elicotteri dell’esercito in Svizzera per abbeverare le mucche sugli alpeggi, a causa della siccità: l’intervento è avvenuto nei cantoni di San Gallo, Glarona e Appenzello interno, ha spiegato il portavoce dell’esercito Daniel Reist citato dall’agenzia di stampa Keystone-Ats. Ad ogni alpeggio sono stati portati tra i 20.000 e i 40.000 litri d’acqua. In Svizzera è stato registrato il sesto mese di ...