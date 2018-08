Superbike Ducati | Ciabatti | «Bautista sarà il compagno ideale per Davies»

Superbike - Melandri messo alla porta da Ducati senza preavviso : un Marco Melandri a ruota libera, carico di rabbia, quello intervistato dal sito Speedweek : il pilota ravennate, a giochi conclusi, non ha peli sulla lingua e parla del trattamento ricevuto da Borgo ...

MotoGp - Bautista va in Superbike - correrà con la Ducati : SILVERSTONE - Alvaro Bautista ha svelato il proprio futuro in conferenza stampa. Con tutte le moto già occupate, lo spagnolo deve abbandonare, almeno per la prossima stagione la MotoGp: ' La mia idea ...

Superbike - Melandri ai saluti con la Ducati : al suo posto Alvaro Bautista dalla MotoGp : Sembra fatta per Alvaro Bautista in Superbike, il pilota di MotoGp dovrebbe prendere il posto di Marco Melandri: la conferma di Paolo Ciabatti Alvaro Bautista ad un passo dal prendere il posto di Marco Melandri in sella alla Panigale V4. In Superbike l’anno prossimo al posto del pilota italiano nel team Aruba.it Racing-Ducati ci potrebbe essere proprio lo spagnolo che in questa stagione è protagonista in MotoGp. La quasi conferma ...

Marco Melandri termina l’avventura in Superbike? La Ducati punta su Alvaro Bautista : Marco Melandri sembra destinato a concludere la sua avventura in Superbike al termine di questa stagione. Come riporta il portale corsedimoto.it, citando voci molto vicine al centauro di Ravenna, la Ducati sembra intenzionata ad affidarsi ad Alvaro Bautista (in uscita dalla MotoGP) per affiancare Chaz Davies, lasciando così Macho a piedi. Il 36enne, iridato nella 250 nell’ormai lontano 2002, aveva iniziato la propria carriera nella ...

Superbike : Ducati incentrata solo sul progetto MotoGP? Il destino di Melandri e di Davies è ancora ignoto : Ducati troppo incentrata nel progetto MotoGP? Sembrerebbe di sì. Nelle giornate dedicate al WDW l’attenzione è stata tutta per Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, con lo spagnolo si è lasciato andare a dichiarazioni animate quasi dal rammarico, visto che il suo destino sarà lontano da Borgo Panigale nel 2019. Di Chaz Davies e Marco Melandri non si sa ancora nulla, sul rinnovo dei loro contratti e se saranno ancora in sella alla Panigale ...

Superbike - GP San Marino 2018 : Jonathan Rea sempre più dominatore dopo il round di Misano. Poco da fare per le Ducati : Jonathan Rea e ancora Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki sempre più dominatore del Mondiale 2018 di Superbike. L’appuntamento di Misano Adriatico, sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, non ha cambiato le carte in tavola.Il nordirlandese ha realizzato una splendida doppietta e ha confermato il suo status di leader della categoria senza se e senza ma. La verdona, tra le sue mani, è una moto perfetta che non ha ...

Ducati Panigale V4 : a Mirabilandia l’emozione di guidare la Superbike grazie al roller coaster interattivo [FOTO] : Nel nuovo Ducati Word di Mirabilandia si potrà provare l’emozione di guidare la potentissima Panigale V4 Tra le novità più originali di “Ducati World“ ci sarà un roller coaster interattivo, ispirato al mondo racing, che simula la guida di una Panigale V4. L’innovativa attrazione trasforma i passeggeri in veri piloti, permettendo loro di controllare e gestire il veicolo in accelerazione e in frenata, rendendo così ogni corsa un’autentica ...

Superbike - GP Misano 2018 : risultati e classifica qualifiche. Tom Sykes in pole davanti a Jonathan Rea - Ducati indietro : Doppietta Kawasaki nelle qualifiche del GP della Riviera di Rimini a Misano Adriatico. Tom Sykes ha preceduto il compagno Jonathan Rea, strappandogli la Superpole con il tempo di 1’33″640. È stato un affare a due tra le due Kawasaki, con Rea staccato di soli 33 millesimi e tutti gli altri indietro. Al terzo posto, infatti, c’è l’Aprilia dell’irlandese Eugene Laverty, che conferma i passi in avanti fatti dalla moto ...

Superbike - GP San Marino 2018 : ultimo round prima della pausa estiva. La Ducati vuole rialzare la voce a Misano Adriatico : La Superbike torna in Italia. Sul circuito di Misano Adriatico, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, va in scena il nono appuntamento della stagione 2018. Un round particolarmente atteso dalla Ducati, che in casa spera di tornare a vincere una gara. Manca da aprile, da quando Chaz Davies vinse la seconda manche ad Aragon. La Rossa e il britannico ne avrebbero bisogno, per tenere aperto un Mondiale che sembra aver già preso la direzione di ...

Superbike - Chaz Davies porta la Ducati sul podio anche in Gara-2 a Laguna Seca : caduta per Melandri : Chaz Davies chiude al secondo posto Gara-2 a Laguna Seca, niente da fare per Melandri, caduto in curva 5 Il team Aruba.it Racing – Ducati è salito nuovamente sul podio in Gara 2 a Laguna Seca (Stati Uniti), teatro dell’ottavo round del Campionato Mondiale Superbike, con un altro secondo posto ottenuto da Chaz Davies. Il gallese è scattato bene dalla terza fila, recuperando subito posizioni. Dopo alcuni momenti concitati nelle fasi ...

Superbike : Aruba.it Racing – Ducati sul podio in Gara 1 a Laguna Seca con Davies - Melandri quinto in rimonta : All’ottavo appuntamento con il Campionato Mondiale di Superbike il team Aruba.it Racing – Ducati protagonista Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato sul podio in Gara 1 a Laguna Seca (Stati Uniti), teatro dell’ottavo round del Campionato Mondiale Superbike, grazie al secondo posto ottenuto da Chaz Davies. Il gallese, autore della pole position, è stato protagonista di un’ottima partenza ed ha siglato il giro veloce al ...

Superbike Laguna Seca : pole di Davies su Ducati - Rea è 3° : Laguna Seca - Chaz Davies è in pole in vista di Gara 1. Il pilota della Ducati, che ha fatto segnare il tempo di 1:22.282, condividerà la prima fila con le due Kawasaki di Sykes e Rea, rallentati nel ...