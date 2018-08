laragnatelanews

: È dimostrato: lo stress non solo condiziona le vite di chi lo prova, ma modifica anche il tessuto cerebrale. Cosa s… - Linkiesta : È dimostrato: lo stress non solo condiziona le vite di chi lo prova, ma modifica anche il tessuto cerebrale. Cosa s… - evyna : Stress prima, durante e dopo le vacanze. Ecco come sconfiggerlo una volta per tutte! - - nienteperme : Mancano due settimane prima che lo stress si impossessi di me, lasciatemi in pace -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Siamoatidi andare in vacanza e partiamo. Siamoati quando lesono ormai finite, e sogniamo le ferie successive… insomma leoa quanto pare è un compagno fedele del nostro cammino. Vediamo peròtenerlo a bada visto che a breve – anche se in molti già sono già all’opera – ricomincerà per tutti la normale routine quotidiana fatta di lavoro, impegni e…! Alcune persone riescono a tornare alla vita di sempre senza problemi ma altre potrebbero soffrire di piccoli disturbi, legati alla “sindrome” del rientro,ansia, insonnia, nervosismo, mal di testa e irritabilità ma anche tensioni muscolari, eccesso di sudorazione e tachicardia. Tutto il corpo insomma dice «no» al rientro al lavoro e ai banchi di scuola ma avere un “dolce ritorno”, è possibile, con qualche piccolo accorgimento. Se soffrite di uno o più di questi ...