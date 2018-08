Straripa bacino di una diga in Myanmar | migliaia di sfollati

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Inildi unato: è bloccata la principale via di comunicazione del Paese, e decine didi abitanti sono stati costretti ad abbandonare le proprie case. “Non disponiamo di dati esatti, ma l’acqua ha invaso dei villaggi che insieme contano più di 50.000 abitanti“, spiega all’Afp un alto funzionario del Ministero degli Affari sociali in merito al numero di. In totale 12mila case nella regione di Bago sono state inondate. Nelle scorse settimane ilè stato colpito da forti inondazioni a causa delle piogge monsoniche: ben 150.000 hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni. L'articolodi unaindiMeteo Web.