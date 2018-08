Stop alla diagnostica nel presidio Asl | caos a corso Vittorio Emanuele

Lampadine alogene - Stop alla vendita dal primo settembre : In Europa dal primo settembre alcune lampade alogene saranno fuori dal mercato. Lo prevede il regolamento europeo 244/2009, che vieta la vendite delle tradizionali Lampadine – per capirci, quelle non direzionali, con forma a pera – a favore di alternative più sostenibili. Ed efficienti dal punto di vista dei consumi. La norma, che doveva entrare in vigore già nel 2016 ed è stata poi posticipata di due anni, coinvolge dunque tutti i ...

Roma - viadotto della Magliana : Stop alla sperimentazione del restringimento di carreggiata : Dietrofront del Comune sul restringimento della carreggiata sul viadotto della Magliana. 'In seguito alle difficoltà legate alla chiusura del ponte della Scafa, che collega Ostia a Fiumicino, l'...

Ciclismo : Mark Cavendish colpito ancora una volta dalla mononucleosi. Il corridore britannico costretto ad un nuovo periodo di Stop : “Questa stagione non mi sono mai sentito fisicamente me stesso e, pur mostrando qualche buon numero in bicicletta, ho sempre percepito che qualcosa non andasse bene. Visti questi risultati medici sono sollevato di poter finalmente conoscere il motivo per cui non sono riuscito ad esprimermi al meglio durante la stagione. Mi prendo il tempo necessario per tornare al 100% della forma in corsa”. Queste le parole del campione britannico ...

Stop alla fascia personalizzata : De Rossi e Gomez costretti ad arrendersi : ROMA - Se nella prima giornata di campionato l'avevano fatta franca da ora anche Daniele De Rossi e il 'Papu' Gomez dovranno adeguarsi. La Lega di Serie A ha infatti ufficializzato il regolamento ...

Pit Stop - ogni venerdì il nuovo format di StartupItalia! che mette alla prova le startup - : Ma quando qualcuno mi dice ancora che devo firmare un NDA se voglio ascoltare la sua idea rivoluzionaria penso sempre che quando una startup inizia così di solito muore dopo poco, il mondo delle ...

Bayern - Kovac : 'Grave l'infortunio di Coman'. Il francese sarà operato alla caviglia : Stop di diverse settimane : Il tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha detto che teme un grave infortunio per il francese Kingsley Coman, che ha subito un duro colpo nella vittoria per 3-1 di ieri sera contro l'Hoffenheim ...

Infortunio Coman : 'si opera alla caviglia - diverse settimane di Stop' : Kingsley Coman fuori per Infortunio per diverse settimane, dopo i controlli di rito il Bayern Monaco ha diramato un comunicato Il francese Kingsley Coman dovrà stare fuori per diverse settimane dopo ...

GRECIA - ADDIO ALLA TROIKA MA LA CRISI RIMANE/ Ultime notizie - Tsipras : “Paese normale - Stop ad aiuti Ue” : GRECIA, ADDIO ALLA TROIKA: Atena esce ufficialmente dal piano di aiuti Ue anche se i problemi legati ALLA grave CRISI restano. Le parole del premier Tsipras.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:17:00 GMT)

Crollo Genova - allarme per ponte Lagaccio : Stop a transito bus : Genova, 20 ago., askanews, - A Genova è stato interdetto anche ai bus il transito sul ponte del Lagaccio, in cui da ieri da ieri pomeriggio era stato disposto il senso unico alternato e vietato il ...

Roma : liquami in mare - Stop alla balneazione nel litorale sud : I sindaci di Ardea e Pomezia, sul litorale a sud di Roma, hanno firmato un’ordinanza di divieto di balneazione lungo le coste a seguito di una segnalazione della Capitaneria di Porto: un presunto scarico di liquami-fanghi dai fossi dell’Incastro e di Rio Torto. Sul posto la Capitaneria di Porto e l’Arpa. L'articolo Roma: liquami in mare, stop alla balneazione nel litorale sud sembra essere il primo su Meteo Web.

Torna Blue Bloods 8 su Rai2 e poi Stop alla programmazione? Anticipazioni episodio del 18 agosto : Blue Bloods 8 su Rai2 andrà di nuovo in pausa. Dopo l'episodio di stasera, 18 agosto, a quanto pare la serie subirà l'ennesimo stop alla programmazione, per poi Tornare a data da destinarsi. La scorsa settimana lo show con Tom Selleck non è andato in onda perché la fascia oraria era occupata dagli Europei di atletica. Stando alla guida TV, stasera verrà trasmesso l'episodio 8x15, più volte rimandato, dal titolo "Eredità/Questione di ...

Ponte Morandi - Antonio Di Pietro : 'Lo Stop alla convenzione è peggiore del male - ci guadagna solo Autostrade' : 'Il controllo spetta al concedente che a norma della convenzione firmata ha il diritto dovere di monitorare la buona esecuzione dei lavori, la perfetta manutenzione e i continui interventi di ...

Ma ora si preannuncia la battaglia del cavillo. Per lo Stop alla gestione ci vorranno anni : Roma - Lo ha ammesso anche il vicepremier Matteo Salvini. "Il percorso non durerà 15 giorni, ci saranno le controdeduzioni di Autostrade, i pareri, passeranno settimane, se non mesi". La decisione del governo di andare avanti con la revoca della concessione nonostante i dubbi di mezzo esecutivo, compreso il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, apre un percorso tutt'altro che lineare e scontato.La commissione ispettiva, istituita dal ...