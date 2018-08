oasport

: Squash, Europei individuali 2018: al via la rassegna di Graz, in campo Yuri Farneti con Ventrice e Bilal - OA_Sport : Squash, Europei individuali 2018: al via la rassegna di Graz, in campo Yuri Farneti con Ventrice e Bilal -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Si apriranno quest’oggi, mercoledì 29 agosto, i Campionatidi, organizzati presso loDome della città austriaca di. Marcus Barrett, commissario tecnico della nazionale italiana, ha convocato per l’appuntamento continentale il pluricampione nazionale, insieme ad Oliviero Ventrice ed a Muhammad Bilal. Gli azzurri hanno preparato la competizione in Francia, ad Aix-en-Provence, dove hanno potuto allenarsi con alcuni membri della nazionale francese dell’ex giocatore Renan Lavigne (Benjamin Aubert, Sébastian Bonmalais, Baptiste Masotti e soprattutto Mathieu Castagnet, già membro della top ten mondiale) presso il Centro Federale della località provenzale. Le competizioni, come detto, avranno inizio in giornata, con Ventrice che sarà il primo a giocare, sfidando l’ungherese Benedek Sebők, mentreaprirà il ...