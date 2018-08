Spumante - Coldiretti : record dell'export : 17.43 Nel 2018 le vendite di Spumante italiano all'estero fanno segnare un record storico, con un aumento del 14% in valore rispetto al 2017. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti basata su dati Istat relativi ai primi 5 mesi 2018. I consumatori più appassionati sono gli Usa, la Gran Bretagna e, a distanza, la Germania. Significativa, però, anche la crescita delle vendite in Francia:+20%. Oltre al Prosecco, le bollicine italiane ...

