Spazio | India | nuovi dettagli sulla missione con equipaggio | costerà oltre un miliardo di

(Di mercoledì 29 agosto 2018) In riferimento allaspaziale conannunciata dall’agenzia nazionale per la ricerca spaziale, il presidente dell’ISRO (n Space Research Organisation) ha fornito qualche nuovoo: dovrebbe svolgersi 6 mesi prima del 75° anniversario dell’Indipendenza del Paese, durare tra i 5 e i 7 giorni e coinvolgere 3 astronauti. Per il lancio verrà utilizzato il veicolo GSLV Mk-III e l’orbita sarà raggiunta in 16 minuti. La“Gaganyaan”circa cento miliardi di rupie (circa 1.2 miliardi di euro). L’mira quindi a diventare il quarto Paese al mondo a raggiungere l’obiettivo, dopo Russia, USA e Cina. L’ISRO ha un programma per il volo spaziale umano dal 2004, ma non ha ancora sviluppato tutte le tecnologie necessarie per realizzarlo. L'articolocon ...