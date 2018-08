Sorpasso della Lega sui 5 Stelle Il primo sondaggio dopo la pausa

Flashback Gp - Belgio F1 2000 : Hakkinen e il più bel Sorpasso della storia : ... dopo il passaggio alle gomme d'asciutto, Mika va in testacoda a Stavelot e viene sopravanzato da Schumi che macina un ritmo inavvicinabile per la McLaren del due volte campione del mondo. Sembra una ...

CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : il doppio Sorpasso della Ferrari. Gp Austria 2018 : CLASSIFICA FORMULA 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Austria 2018 a Zeltweg Spielberg. Vince Max Verstappen, ritiro per le due Mercedes e Sebastian Vettel torna in testa(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:38:00 GMT)

VIDEO F1 - GP Francia 2018 : gli highlights della gara. Rimonta epica di Vettel - Raikkonen fenomenale : che Sorpasso su Ricciardo! : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Francia 2018, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes ha dominato la gara ed è tornato in testa alla classifica generale con 14 punti di vantaggio su Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari ha tamponato Valtteri Bottas al via, poi ha inscenato una grande gara di Rimonta conclusa in quinta piazza. Bella prova di Kimi Raikkonen che ha chiuso in terza posizione. Di seguito il VIDEO con gli ...