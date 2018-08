Solo una donna in gara | polemica alla Mostra del cinema di Venezia

J-AX SI RITIRA?/ Cambiamenti in vista : "Mi prendo una pausa - sarò Solo Alessandro" : J-AX dà una svolta alla sua carriera musicale. Dopo 25 anni, è pronto a intraprendere un nuovo percorso artistico. Lo fa a partire dal Fabrique di Milano, con un atteso doppio concerto.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 20:54:00 GMT)

"Solo una donna in gara" - polemica al Lido : La Mostra del cinema di Venezia " rispecchia la cultura di maschilismo tossico dell'Italia ". E' l'accusa lanciata in un articolo pubblicato su 'Hollywood Reporter', a firma di Ariston Anderson e ...

Una vacanza allunga la vita ma Solo se dura oltre un numero magico di giorni : Ferie troppo corte sembrano associate a una più alta mortalità: lo spiega un lungo studio dell'università di Helsinki in...

Crotone - il sindaco firma ordinanza per lo stadio ma vale Solo una gara : Il Crotone potrà giocare regolarmente allo Scida contro il Foggia: l'ordinanza del primo cittadino vale però solo una gara L'articolo Crotone, il sindaco firma ordinanza per lo stadio ma vale solo una gara è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti della Ferrari a Monza. 18 vittorie totali - ma Solo una negli ultimi 11 anni : Dopo la bella vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Belgio, il Mondiale 2018 di Formula Uno si trasferisce a Monza, per il Gran Premio d’Italia. Siamo giunti alla 89esima edizione complessiva e la 69esima per quanto riguarda la classe regina, su uno dei tracciati che hanno fatto la storia del motorsport. La Ferrari vuole fare il bis dopo quanto visto a Spa-Francorchamps e ci prova proprio sulla pista di casa, sospinta da un tifo ...

“Ancora sbarchi!”. Diciotti Solo una prova di forza. Arrivano 277 immigrati - ecco dove. Salvini ‘beffato’ : Matteo Salvini continua a manifestare la propria soddisfazione per esser riuscito a ‘smistare’ i migranti della nave Diciotti, tenuta ‘ostaggio’ per oltre una settimana al porto di Catania. Una mossa che rischia di costargli caro dopo la decisione del pm di Agrigento di avviare un’indagine a carico del capo del Viminale: “Ho ricevuto una marea di messaggi di solidarietà. Anche e soprattutto da parte di gente ...

Scompare nel nulla dopo una vacanza a JeSolo - rintracciato a Treviso : Treviso L'allarme per il suo allontanamento da casa era apparso sulla pagina Facebook 'Se sei di Jesolo…' e ieri, domenica, a Treviso in via Pasteur, un'automobilista ha riconosciuto il ragazzo ...

Diciotti - i vescovi : nessuna pressione - Solo una scelta umanitaria : 'Non si può far politica sulla pelle dei poveri'. Lo afferma don Ivan Maffeis, il portavoce della Conferenza episcopale italiana, Cei,, commentando la decisione di accogliere cento dei migranti bloccati in questi ...

Neymar torna al Barcellona - ma Solo per una partita a poker : Neymar torna a fare visita ai suoi compagni del Barcellona, il calciatore del Psg tra i calciatori della sua vecchia squadra per una partita di poker Il calciatore brasiliano Neymar oggi ha sorpreso i suoi ex compagni di squadra del Barcellona facendogli visita dopo l’allenamento della squadra spagnola. La presenza del brasiliano del Psg a Barcellona è dovuta al fatto che oggi giocherà un torneo di poker in cui parteciperà anche il ...

Il centrodestra annichilito può ripartire Solo da una scelta di campo liberale : Al direttore - I sondaggi, qualunque valenza si voglia attribuir loro, sono chiari: la maggioranza di governo, per quanto la si possa giudicare male assortita e instabile, rasenta il sessanta per cento; Forza Italia è ai minimi storici. Qui siamo oltre la stessa categoria di “crisi”, che per esempio

Daniela Santanché - la capanna al Twiga è abusiva/ Va demolita - ma Solo a fine estate : “Una presa in giro” : Daniela Santanché, la capanna al Twiga è abusiva: va demolita, ma solo a fine estate. “Una presa in giro”, dice Rossano Forassiepi, ex assessore urbanistica della cittadina versiliese(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 18:26:00 GMT)

JeSolo - fermato 25enne senegalese per stupro di una minorenne. Salvini : “Verme già condannato a lasciare l’Italia” : Un 25enne senegalese, Mohamed Gueye, è stato fermato per lo stupro di una 15enne, avvenuto il 22 agosto sulla spiaggia di Jesolo. Era già stato condannato a lasciare l’Italia, scrive Salvini su Facebbok, ma avendo avuto una figlia da una donna italiana non può essere espulso. Il ministro dell’Interno poi, in un post sul social network, lo chiama “verme” e aggiunge: “Roba da matti. Con il #DecretoSicurezza, se un ...