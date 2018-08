Smartphone 2018 | offerte al prezzo più basso | iPhone X | Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy

Quali Smartphone più pericolosi : Huawei - Samsung - OnePlus ed Apple ad agosto 2018 : Un errore fin troppo grande che si fa nel momento in cui si decide di acquisto di un nuovo terminale consiste nel non tenere conto della lista degli smartphone più pericolosi e di quelli meno nocivi per la nostra salute, per effetto delle radiazioni emesse (per cui l'unità di misura di riferimento è il SAR, ovvero il tasso di assorbimento specifico). In condizioni ideali, questi valori non dovrebbero superare il tetto del 0.6 watt/kg, cosa che ...

Nuovi Smartphone Samsung in arrivo nella seconda metà del 2018 : Nuovi smartphone Samsung, tra cui il nuovo Galaxy A9 e Galaxy J6 Prime, dovrebbero arrivare sui mercati europei e non solo nella seconda metà del 2018. L'articolo Nuovi smartphone Samsung in arrivo nella seconda metà del 2018 proviene da TuttoAndroid.

Il migliore Smartphone del 2018? Il premio EISA va al Huawei P20 Pro : ... del resto, può essere disattivata e secondo i giudici dell'EISA grazie a foto e video impressionanti , il P20 Pro è anche un trend setter nel mondo della fotografia mobile . Oltre alla tripla ...

Migliori Smartphone android estate 2018 : La classifica dei Migliori smartphone android di questa estate 2018 con tutte le offerte e novità tra i grandi marchi con in dettaglio ogni fascia di prezzo con i smartphone Migliori appartententi alla fascia dedicata. Questa guida aiuterà a scegliere ed individuare il nuovo smartphone tra i Migliori smartphone android in base alla fascia di prezzo e le proprie esigenze, con le caratteristiche elencate di ognuno in modo tale da capire quali sono ...

iPhone 2018 - tre Smartphone in arrivo : XS - 9 e XS Plus - Rumors uscita - prezzo e caratteristiche : Le ultime indiscrezioni sugli iPhone in uscita nel 2018 Foto Bgr iPhone 2018, tre smartphone in arrivo: XS, 9 e XS Plus - Rumors uscita, prezzo e caratteristiche Ancora poche settimane, poi si ...

Migliori Smartphone dual SIM | La classifica di agosto 2018 : Migliori smartphone dual SIM con Android aggiornata ad agosto 2018 – Secondo alcuni recenti studi ben un terzo degli italiani possiede non uno bensì due smartphone, e […] L'articolo Migliori smartphone dual SIM | La classifica di agosto 2018 proviene da TuttoAndroid.

Migliori Smartphone Android | La classifica di agosto 2018 : Migliori smartphone Android – Ecco la nostra classifica dei Migliori smartphone Android aggiornata ad agosto 2018, per cui con tutte le ultime novità offerte […] L'articolo Migliori smartphone Android | La classifica di agosto 2018 proviene da TuttoAndroid.

Offerte Wind per l’estate 2018 : Smartphone incluso e “prezzo vero” : Le Offerte Wind per l'estate 2018 sono state annunciate ufficialmente in giornata. Scopriamo Wind Smart Pack, Wind Family e Wind Fibra Family. L'articolo Offerte Wind per l’estate 2018: smartphone incluso e “prezzo vero” proviene da TuttoAndroid.

TIM - dopo il listino offerte arriva il listino Smartphone (principalmente Samsung) di agosto 2018 : Insieme alle nuove offerte pensate da TIM per convincere anche ad agosto i potenziali clienti, arriva l'adeguamento del listino smartphone L'articolo TIM, dopo il listino offerte arriva il listino smartphone (principalmente Samsung) di agosto 2018 proviene da TuttoAndroid.

Huawei è il produttore che ha venduto più Smartphone con notch nella prima metà del 2018 : nella prima metà del 2018 Huawei è stato il produttore che ha venduto e spedito più smartphone con notch in tutto il mondo. Sigmaintell Consulting ha […] L'articolo Huawei è il produttore che ha venduto più smartphone con notch nella prima metà del 2018 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone in calo nel Q2 2018 - ma Huawei è in gran forma e scalza Apple dal secondo gradino del podio : Gli ultimi dati diffusi da IDC sulle spedizioni di Smartphone durante il secondo trimestre del 2018 raccontano del sorpasso di Huawei su Apple L'articolo Smartphone in calo nel Q2 2018, ma Huawei è in gran forma e scalza Apple dal secondo gradino del podio proviene da TuttoAndroid.

Miglior Smartphone di Luglio 2018 : Guida all’acquisto per fascia di prezzo : Il mercato degli smartphone è davvero ampio e ricco di soluzioni interessanti. Scegliere non è una operazione banale, quindi è importante farlo consapevolmente, così da trovare il modello più adatto a voi rispetto al vostro budget ed evitare che un telefono finisca misteriosamente spiattellato contro un muro dopo un paio di mesi. Quando si sceglie […] Miglior smartphone di Luglio 2018: Guida all’acquisto per fascia di prezzo

Vodafone Special 10GB - 20GB e 30GB nuovamente disponibili : Migliori Offerte Smartphone Agosto 2018 : Vodafone rende possibile l’attivazione dei piani tariffari Special 10GB, Special 20GB e Special 30GB con tre ottime tariffe per Smartphone attivabili fino ad Agosto 2018 Passare a Vodafone con piani tariffari da 7 euro al mese Sei appena passato ad essere cliente iliad o altri operatori devi sapere che puoi usufruire di alcune Offerte di Vodafone che mette […]

