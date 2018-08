Slitta l' inizio dei campionati di calcio di Serie C e Serie D Si parte a metà settembre

Temptation Island Vip - l'inizio del programma Slitta : data cambiata - ecco perché e quando dovrebbe iniziare : I telespettatori di Canale 5 sono in trepida attesa per l' inizio dell'edizione Vip di Temptation Island . Le riprese sono iniziate nelle ultime ore, ma la messa in onda della prima puntata , ...

Temptation Island Vip - la pessima notizia che i fan temevano : Slitta l'inizio del reality di Simona Ventura : Brutte notizie per i fan in attesa dell'inizio di Temptation Island Vip . Il reality di Canale 5 condotto da Simona Ventura non comincerà più l'11 settembre, come previsto, ma ai primi di ottobre. A ...

Don Matteo 12 Slitta ancora con le riprese a inizio 2019? E su Rai1 continuano le repliche : Brutte notizie per Don Matteo 12. Le riprese della nuova stagione, previste a settembre, sono slittate ancora. Da quanto si apprende, tramite il sito Tuttooggi.info, il set inizierà a girare i nuovi episodi solo nel 2019, più precisamente in primavera. Ciò vuol dire che la messa in onda è prevista per il 2020. Un'attesa interminabile per il pubblico italiano, che dal 2000 segue con passione le storie del parroco in bici interpretato da ...

Slitta l’inizio della Serie C 2018-2019 : quando incomincia il campionato? Quando il sorteggio? Tutte le date : Il sorteggio del calendario della Serie C 2018-2019 è stato rimandato all’8 settembre e l’inizio del campionato è Slittato addirittura al 16 settembre! Questa è la decisione del Direttivo di Lega Pro che intende aspettare l’esito della discussione dei ricorsi dei club che ambiscono al ripescaggio in Serie B (previsto per il 7 settembre, ma nel weekend partirà già il campionato cadetto…). Queste le dichiarazioni del ...

Lega Pro - Serie C a rischio : l’inizio rinviato a settembre - ma potrebbe Slittare ancora : La Lega Pro nel caos, la Serie C rischia di veder slittare la sua data di inizio: il comunicato diramato dopo il consiglio direttivo “Siamo in un clima di totale incertezza e precarietà nel calcio italiano il quale ha l’esigenza che si convochi l’assemblea elettiva per dar vita ad una nuova governance che superi il regime commissariale per un governo della Figc capace di traghettare verso una stagione di riforme non più ...