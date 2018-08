“Sì | lo voglio!” Boom! Tatangelo-D’Alessio sposi | ritorno di fiamma e nozze 

caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Annae Gigiprima si mollano… poi si sposano. La coppia, come racconta in esclusiva il settimanale Oggi, è di nuovo insieme e lui avrebbe chiesto a lei di sposarlo. Le nozze potrebbero svolgersi la prossima primavera. ”Da mamma e da donna ho sentito il dovere di non risparmiarmi, di non lasciare nulla di intentato per salvare il valore sacro della famiglia”, ha spiegato la. L’amore ha trionfato e insieme al loro piccolo Andrea, hanno deciso finalmente di suggellare il loro amore di lunga data.aveva già chiesto in passato alla cantante ciociare di sposarlo, ma sembra che laabbia accettato solo ora e la celebrazione è prevista per la prossima primavera. “Le ho chiesto perdono, ho capito che la stavo perdendo davvero. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita” – Ha dichiarato, invece, il cantante. secondo quanto ...