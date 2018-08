Serie B | anticipi e posticipi dalla 4^ all’8^ giornata

Serie A - la terza giornata in diretta su Sky e Dazn : calendario anticipi e posticipi : La terza giornata di Serie A è in programma dal 31 agosto a domenica 2 settembre e si aprirà con un match-clou imperdibile: Milan-Roma. Per i rossoneri sarà la prima partita stagionale disputata in casa propria. Il campionato è iniziato con il piede sbagliato, i milanisti sono reduci da un'amara sconfitta su rimonta per mano del Napoli. Sabato e domenica, invece, si disputeranno le restanti partite. Da quest'anno, gli amanti del calcio potranno ...

Serie A - 3^ giornata : orari di anticipi e gare di domenica in diretta su Sky e Dazn : Il campionato di Serie A [VIDEO] tornera' in campo nel weekend con la terza giornata della stagione. Ripartira' la cacca alla Juventus, che ha gia' collezionato due vittorie su due partite disputate. Il Napoli, seppur con maggior fatica, sta tenendo il passo dei campioni d’Italia, ma c’è da segnalare l’ottimo avviso della Spal, che si trova a punteggio pieno. Nel prossimo turno potrebbe cambiare la situazione, intanto andiamo a scoprire la ...

Serie A - tutte le esultanze degli anticipi della seconda giornata. LE FOTO : I due gol della Juventus contro la Lazio e la rimonta del Napoli sul Milan. Gli anticipi della seconda giornata di Serie A hanno già regalato moltissime emozioni e altrettante esultanze: le immagini ...

Risultati Serie A e classifica aggiornata/ Diretta gol live score degli anticipi - 2giornata - 25 agosto - : Risultati Serie A: classifica aggiornata, Diretta gol live score degli anticipi, seconda giornata. Due sfide di lusso: Juventus-Lazio e Napoli-Milan.

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score degli anticipi (1^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della prima giornata. Cremonese-Pescara, Salernitana-Palermo e Venezia-Spezia sono le tre gare in programma(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 07:50:00 GMT)

Risultati Serie A e classifica aggiornata/ Diretta gol live score degli anticipi (2^ giornata - 25 agosto) : Risultati Serie A: classifica aggiornata, Diretta gol live score degli anticipi della seconda giornata. Due sfide di lusso: si tratta di Juventus-Lazio e Napoli-Milan(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 07:29:00 GMT)

Serie BKT - Brescia - Perugia inaugura gli anticipi su Rai Sport (stasera su Rai 2) : La conferma è arrivata dopo l’incontro tra i vertici dell’Assocalciatori e i capitani delle 19 squadre. Non ci sarà nessuno sciopero in Serie B e il campionato partirà regolarmente in questo week end. Ad aprire la prima giornata, domani, venerdì 24 agosto, sarà il match tra Brescia e Perugia, in onda in diretta su Rai2 alle 21. La telecronaca della partita, che segna il ritorno di un match del ...

Calendario Serie A - la seconda giornata su Sky e Dazn : orari anticipi e posticipi : Nel fine settimana torna la Serie A con la seconda giornata. Si disputeranno due match-clou nell'anticipo di sabato 25/8, mentre lunedì sera ci sarà il posticipo. Le altre partite verranno giocate nella serata di domenica 26 agosto. Da quest'anno gli amanti del calcio devono dividersi tra Sky e Dazn per seguire le loro squadre: infatti l'una trasmetterà sette partite mentre l'altra tre. In questa giornata, alla piattaforma di sport on-demand ...

Serie A - la seconda giornata su Sky e Dazn : calendario anticipi e posticipi : La seconda giornata di Serie A è in programma il 25-26-27 agosto e regalera' anche due big-match nell'anticipo di sabato. La prima partita vede il debutto di Cristiano Ronaldo allo Stadium di Torino ed è Juventus-Lazio in programma alle ore 18.00. In serata, invece, si terra': Napoli-Milan. Per i rossoneri sara' la prima sfida di questa nuova stagione a causa del rinvio della prima giornata contro il Genoa [VIDEO]. Come ben sappiamo, da ...

Serie B - anticipi e posticipi fino alla terza giornata : Serie B, anticipi e posticipi fino alla terza giornata – Dopo il caos degli ultimi giorni si avvicina l’inizio del campionato di Serie B, nelle ultime ore sono stati comunicati anticipi e posticipi fino alla terza giornata. 1ª giornata DI ANDATA Venerdì 24 agosto 2018 ore 21.00 BRESCIA – PERUGIA Domenica 26 agosto 2018 ore 18.00 H. VERONA – PADOVA Domenica 26 agosto 2018 ore 21.00 ASCOLI – COSENZA, CITTADELLA ...

Serie A - i risultati degli anticipi della prima giornata : La Juventus ha battuto il Chievo nei minuti finali, il Napoli ha vinto in trasferta contro la Lazio The post Serie A, i risultati degli anticipi della prima giornata appeared first on Il Post.

Risultati Serie A e Classifica aggiornata/ Diretta gol live score degli anticipi - 1giornata - 18 agosto 2018 - : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score degli anticipi. Si parte con Chievo-Juventus e Lazio-Napoli, sabato 18 agosto.

Risultati Serie A e Classifica aggiornata/ Diretta gol live score degli anticipi (1^ giornata - 18 agosto 2018) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score degli anticipi. Si parte con Chievo-Juventus e Lazio-Napoli, le due partite che inaugurano la prima giornata della stagione(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 07:03:00 GMT)

Diretta Serie A - la prima giornata su Sky e Dazn : calendario anticipi e posticipi : La prima giornata di Serie A è in programma il 18-19-20 agosto e regalera' anche un big-match. La prima partita è anche la più attesa perché si avra' modo di assistere al debutto nel campionato italiano di Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo giochera' in trasferta al Marcantonio Bentegodi contro il Chievo. Per vedere tutte le partite di Serie A, i tifosi dovranno abbonarsi a Sky e a Dazn [VIDEO]. Quest'ultima trasmettera' solamente tre sfide: ...