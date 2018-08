Serie A | sponsor sulle maglie in crescita | Juventus al 1Â° posto | il Sassuolo secondo

Serie A - sponsor-maglie a quota record : 125 milioni : La crisi c'è, ma non per il Pallone: più 16 per cento rispetto a un anno fa. La Juve, ovvio, in cima alla lista

Serie A - via libera dalla Figc allo sponsor di manica per i club : Lo sponsor di manica diventerà realtà anche in Serie A. I club di Serie A hanno infatti ricevuto l'approvazione da parte della Figc. L'articolo Serie A, via libera dalla Figc allo sponsor di manica per i club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il retro-sponsor diventa certezza in Serie A : presente in 17 maglie su 20 : A quasi quattro anni dall'esordio in Serie A, il retro sponsor diventa una certezza per i club: lo avranno 17 società su 20. L'articolo Il retro-sponsor diventa certezza in Serie A: presente in 17 maglie su 20 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tim cambia strategia : via lo sponsor a 14 club di Serie A : Con il nuovo corso targato Amos Genish, il gruppo telefonico rivede i rapporti con i club di Serie A: si proporrà come produttore e fornitore di contenuti. L'articolo Tim cambia strategia: via lo sponsor a 14 club di Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Serie A chiude sui tappetini virtuali : “No a sponsor dei club - solo Tim” : La Lega Serie A chiude la querelle sulla vicenda tappetini virtuali: si tratta di spazi riservati esclusivamente a Tim. L'articolo La Serie A chiude sui tappetini virtuali: “No a sponsor dei club, solo Tim” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Cesena riparte dalla Serie D con un nuovo sponsor tecnico : Mizuno : Il Cesena FC e Mizuno annunciano di aver definito la partnership che vedrà l’azienda produttrice di attrezzature e abbigliamento sportivo, nata in Giappone nel 1906, al fianco degli atleti bianconeri per le prossime tre stagioni. In qualità di sponsor tecnico, Mizuno disegnerà e fornirà le divise ufficiali e tutto il materiale di allenamento e rappresentanza […] L'articolo Il Cesena riparte dalla Serie D con un nuovo sponsor tecnico: ...

TIM rinnova fino al 2021 accordo di sponsorizzazione con la Lega Serie A. : TIM, partner storico del calcio italiano, rinnova fino al 2021 l’accordo di sponsorizzazione con la Lega Serie A. Per le prossime tre stagioni TIM sarà infatti Title Sponsor del massimo campionato e delle competizioni Primavera organizzate da Lega Serie A. “TIM con questo accordo consolida il proprio impegno nei confronti del calcio, lo sport più amato in Italia – dichiara Pietro Scott Jovane, Chief ...

Tim rinnova accordo sponsorizzazione Serie A fino al 2021 : Milano, 26 lug., askanews, - Tim rinnova fino al 2021 l'accordo di sponsorizzazione con la Lega Serie A. Per le prossime tre stagioni TIM sarà infatti Title Sponsor del massimo campionato e delle ...

Per i prossimi tre anni la Serie A sarà sponsorizzata da Tim mentre la Coppa Italia da Frecciarossa : Alla fine dell’assemblea della Lega Calcio che si è tenuta oggi, è stato deciso che lo sponsor del campionato di calcio di Serie A sarà ancora la compagnia telefonica Tim per il triennio 2018/2021, mentre Coppa Italia e SuperCoppa Italiana saranno The post Per i prossimi tre anni la Serie A sarà sponsorizzata da Tim mentre la Coppa Italia da Frecciarossa appeared first on Il Post.

Title sponsor Serie A - accordo con TIM per i prossimi tre anni : Trovato l'accordo fra la Lega di Serie A e la compagnia telefonica. Per la Coppa Italia accordo con Trenitalia e il brand Frecciarossa. L'articolo Title sponsor Serie A, accordo con TIM per i prossimi tre anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lo sponsor di manica anche in Serie A? La Lega chiederà l’ok alla Figc : In Serie A potrebbero presto arrivare gli sponsor di manica. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i club oggi dovrebbero formalizzare la richiesta alla Figc per l’autorizzazione alla novità commerciale. Una strada già intrapresa in Premier League, in Bundesliga e nella Liga, dove le big hanno firmato accordi rilevanti: Manchester United, Chelsea e Arsenal hanno infatti contratti da […] L'articolo Lo sponsor di manica anche in Serie ...

Serie A - scontro sullo sponsor : “problema” tappetini virtuali : scontro in Lega Serie A sullele sponsorizzazioni di campionato e coppa Italia: l'assegnazione è stata congelata. L'articolo Serie A, scontro sullo sponsor: “problema” tappetini virtuali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Serie A - il 19 luglio assemblea sul nuovo title sponsor : Il 19 luglio la Lega Serie A si riunirà per discutere della questione relativa al title sponsor e dei diritti tv del Campionato Primavera per il triennio 2018-2021. L'articolo Lega Serie A, il 19 luglio assemblea sul nuovo title sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Title sponsor Serie A - Samsung e Trenitalia in corsa per sostiture Tim : La Serie A a breve avrà un nuovo Title sponsor. Dopo l'addio di Tim, la Lega nelle prossime settimane annuncerà il nuovo accordo di sponsorizzazione L'articolo Title sponsor Serie A, Samsung e Trenitalia in corsa per sostiture Tim è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.