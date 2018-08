Senso unico alternato fino a metà ottobre per i lavori sulla statale 21 tra Roccasparvera

Ponte della Scafa - riapre a Senso unico. Montino : 'Tre mesi per la messa in sicurezza' : 'Domani mattina è confermato, domani alle ore 6 ci sarà l'apertura del Ponte. Non sarà un'apertura totale ma soltanto una carreggiata per senso di marcia, alternato, con un passaggio pedonale di circa ...

F1 - GP Austria 2018 : qualifiche a Senso unico? La Mercedes vola - ma la Ferrari potrebbe stupire : Sabato importante in Austria. Le qualifiche di Spielberg saranno il primo capitolo di un weekend fondamentale per il prosieguo del campionato. Lewis Hamilton si è ripreso la leadership del campionato ed ora tocca a Sebastian Vettel rimontare. La prima giornata sul Red Bull Ring, però, ha confermato che con la nuova power unit della W09 non si scherza. La sensazione che ha lasciato il venerdì di prove è che la Mercedes è la principale favorita, ...

Trump : no scambi commerciali Senso unico : 23.25 "Gli Stati Uniti insistono sul fatto che tutti i Paesi che hanno imposto barriere commerciali artificiali e dazi sui prodotti che entrano nei loro Paesi le rimuovano,altrimenti gli Usa risponderanno in modo paritario" se non con misure più forti. "Gli scambi commerciali devono essere giusti, non più a senso unico". Lo afferma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Twitter.

Mondiali 2018 - Inghilterra-Panama 6-1 : tripletta di Kane! Partita a Senso unico - storico gol di Baloy : Ai Mondiali di calcio Inghilterra-Panama finisce con un punteggio tennistico: 6-1 per la formazione britannica, alla quale non riesce del tutto la goleada cercata alla vigilia per superare il Belgio nella classifica del raggruppamento. Ora belgi ed inglesi sono in perfetta parità, deciderà tutto lo scontro diretto. Stellare tripletta di Harry Kane che diventa il miglior marcatore della rassegna iridata. Sin dall’avvio la compagine europea ...

Fake news - Esposito (PD) vs Luca Telese : "Le bufale sono a Senso unico. Citami un caso a favore del Pd" : La propaganda delle Fake news accende il dibattito tra il giornalista Luca Telese e il senatore PD Stefano Esposito a L'aria che tira estate (La7) che denuncia l'alto tasso di analfabetismo funzioale italiano