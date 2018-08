Selfie e turisti | le macerie del ponte e quella “visita” al Ground Zero dei genovesi

Fontana di Trevi - rissa tra turisti : volevano farsi il 'Selfie perfetto' : La Fontana di Trevi, la più grande e la più bella tra le fontane di Roma, è un capolavoro che il mondo intero ci invidia. Di fronte a tanta bellezza, non è difficile perdere la testa e i turisti, pur di immortalarla dalla perfetta angolazione, sono pronti a tutto, anche a scatenare una rissa come è accaduto qualche sera fa. Coinvolte ben 8 persone, tra cui tre minorenni, che hanno spiegato agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale: ...

Roma - guerra per un Selfie davanti alla Fontana di Trevi : calci e pugni tra due famiglie di turisti : Volevano scattare un selfie da quell’angolo preciso di piazza Fontana di Trevi per riprendere al meglio la Fontana alle loro spalle. E nessuna voleva cedere quell’angolo privilegiato. Così ne è nata una rissa che ha richiesto l’intervento di più pattuglie della municipale. Sedati gli animi, anche con qualche difficoltà, otto turisti americani e olandesi, sono stati denunciati per violenza e minacce. Il litigio è nato prima tra ...

Fontana di Trevi - rissa per un Selfie. Botte e schiaffi tra due famiglie di turisti : Volevano scattare il selfie perfetto e avevano individuato il punto migliore in quell'angolo di piazza Fontana di Trevi. Ma l'autoscatto ricordo con il monumento alle loro spalle non lo hanno mai fatto perché, non volendo cedere il posto privilegiato, hanno iniziato a litigare fino a scatenare una rissa che ha richiesto l’intervento di più pattuglie della municipale. Sedati gli animi, anche con qualche difficoltà, otto turisti sono stati ...

Guerra per Selfie a Fontana di Trevi - rissa tra turisti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Maxi rissa tra turisti per Selfie a Fontana di Trevi : Una discussione iniziata per futili motivi, tra una ragazza olandese di 19 anni, E.F., e una italo-americana di 44 anni, P.E., si è trasformata in pochi minuti in una rissa tra due famiglie di turisti ...

Roma - maxi rissa per un Selfie a Fontana di Trevi : schiaffi e pugni tra due famiglie di turisti : Una discussione iniziata per futili motivi, tra una ragazza olandese di 19 anni, E.F.,ed una italo-americana di 44 anni, P.E., si è trasformata in pochi minuti in una rissa tra due famiglie di turisti ...

Rissa tra famiglie di turisti per il miglior posto da Selfie di fronte alla Fontana di Trevi : Cercavano lo scatto perfetto di fronte alla Fontana di Trevi e pur di ottenerlo non hanno esitato a scontrarsi fisicamente: la discussione tra una ragazza olandese di 19 anni, E.F.,ed una italo-americana di 44 anni, P.E., si è trasformata in pochi minuti in una Rissa tra due famiglie di turisti in visita nella Capitale. Solo grazie all'intervento degli agenti del I Gruppo "ex Trevi" è stato possibile sedare la lite violenta.Il ...

Sacchetto selvaggio a Napoli - i turisti scattano 'Selfie' sui cumuli di rifiuti : L'immagine dei grossi cumuli di rifiuti che si stanno accumulando in quasi tutta la città rischiano di compromettere irrimediabilmente l'immagine della città di Napoli. Il capoluogo partenopeo sta ...