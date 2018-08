Seguici su Twitch

gamerbrain

(Di mercoledì 29 agosto 2018) E’ ufficialmente disponibile il nostro canale su! Ogni giorno nuovi LIVE STREAMING su Giochi Xbox One, PS4, Switch, Android e PC. Diventa un nostro Follower e Abbonato per rimanere aggiornato sulla programmazione delle future Live ed usufruire dei privilegi a te riservati. Privilegi riservati ai Follower Possibilità di chattare Accesso ai GIVEAWAY su DISCORD Accesso al Mercatino su DISCORD Privilegi su MMORPGITALIA.IT Targhetta Follower su MMORPGITALIA e DISCORD Privilegi riservati agli abbonati: Accesso alle nostre Raccolte e Trasmissioni precedenti Possibilità di chattare senza limiti Accesso ai GIVEAWAY su DISCORD Accesso al Mercatino su DISCORD Privilegi su MMORPGITALIA.IT Targhetta PRIME su MMORPGITALIA e DISCORD Un banner con il link al tuo canalecome riquadro (per tutta la durata ...