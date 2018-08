Secondo Tria non c' è motivo di avere paura dello spread

Pechino - Secondo giorno missione Tria : 8.05 secondo giorno in Cina per il ministro dell'Economia, Tria, in missione fino al prossimo primo settembre. Previsti impegni istituzionali di alto profilo. Oggi, infatti, Tria vedrà l'omologo cinese, Liu Kun, e il governatore della Banca centrale ...

Pechino - Secondo giorno missione Tria : 8.05 secondo giorno in Cina per il ministro dell'Economia, Tria, in missione fino al prossimo primo settembre. Previsti impegni istituzionali di alto profilo. Oggi, infatti, Tria vedrà l'omologo cinese, Liu Kun, e il governatore della Banca centrale cinese, Yi Gang. Ieri, incontrando la comunità italiana nell'Ambasciata d'Italia, Tria ha detto che lo spread scenderà nelle prossime settimane. La missione ha lo scopo di rafforzare i rapporti ...

Moto3 - GP Austria. Bezzecchi vince e allunga nel mondiale. Secondo Bastianini : Marco Bezzecchi e Jorge Martin si ritrovano in prima fila, uno affianco all'altro, separati solo da 78 millesimi dopo la qualifica, da 3 punti in classifica e dai 18 punti di sutura che lo spagnolo ...

MotoGP Austria 2018 : Marquez in pole - Dovizioso Secondo e Rossi quattordicesimo - : Insomma, dopo la Honda di Marquez ci sono tutte e tre le Ducati ufficiali in fila, pronte ad attaccare il Campione del Mondo in carica. Aspetto che fa già presagire ad una gara categoria "da non ...

Griglia di partenza MotoGp / GP Austria 2018 : Marquez in pole position - Dovizioso Secondo (Zeltweg) : Griglia di partenza MotoGp, GP Austria 2018: la sfida per la pole position sul Red Bull Ring di Zeltweg Spielberg con Marquez, Valentino Rossi e Dovizioso(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 14:51:00 GMT)

Moto3 - la prima volta di Bezzecchi in pole position : ma cos’ha fatto Martin?! È Secondo in Austria a 5 giorni dall’operazione : La pole position del Gp d’Austria va a Marco Bezzecchi, al Red Bull Ring il pilota italiano poleman per la prima volta in carriera La qualifica di Moto3, iniziata su asfalto umido al Red Bull Ring, si conclude sull’asciutto per i piloti della classe 125. È Marco Bezzecchi a segnare per la prima volta in carriera la pole position. Al Red Bull Ring è spettacolo del pilota italiano, che l’anno prossimo passerà alla classe di ...

Moto3 - GP Austria 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Jaume Masiá il più veloce. Bezzecchi Secondo - Martin è 23° : Jaume Masiá è il migliore delle prove libere 1 del GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Il pilota della KTM (Bester Capital Dubai) ha fermato il cronometro in 1’37″218 confermando quanto la moto Austriaca vada forte su questo tracciato. Una pista “Stop&Go“, come viene definita in gergo, fatta di accelerazioni e frenate importanti in cui il motore è fondamentale. Lo spagnolo ha preceduto ...

Secondo la tv austriaca ORF il Presidente onorario della Mercedes è in condizioni molto gravi : C'è preoccupazione in tutto il mondo della Formula 1 per le condizioni di Niki Lauda . Il Presidente onorario della Mercedes e tre volte iridato è stato infatti sottoposto a un intervento chirurgico per il trapianto di polmone . " ...

CNH Industrial - accelerano i conti del Secondo trimestre : Teleborsa, - CNH Industrial ha chiuso il secondo trimestre 2018 con conti in accelerazione. I ricavi consolidati sono stati in crescita del 15% a 8 miliardi di dollari, mentre l' utile netto è in ...

Norvegia : a maggio Secondo calo consecutivo per produzione industria : Roma, 6 lug. (AdnKronos/dpa) – secondo calo consecutivo per la produzione industriale norvegese. secondo i dati diffusi oggi dall’istituto di statistica del Paese scandinavo, a maggio si è registrato un calo dell’1,6% su base annua, dopo la flessione dell’1,9% che si era avuta ad aprile. Su base mese, la produzione registra un decremento dello 0,9% rispetto ad aprile. L'articolo Norvegia: a maggio secondo calo ...

Formula 1 - Max Verstappen trionfa al Gp di Austria : Raikkonen Secondo - Vettel terzi - Hamilton ko : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1, al termine di una gara ricca di colpi di scena. L'olandese ha preceduto le due Ferrari di Kimi Raikkonen ...

F1 diretta live GP Austria : Red Bull in testa ma Raikkonen sorpassa Ricciardo - ora è Secondo : E’ in corso il GP d’Austria l’ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Segui la diretta dalle 15.10: tempi, risultati e classifiche. L'articolo F1 diretta live GP Austria: Red Bull in testa ma Raikkonen sorpassa Ricciardo, ora è secondo proviene da Il Fatto Quotidiano.