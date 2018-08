Sea-Eye ritrae Matteo Salvini come il pagliaccio assassino di Stephen King

Blastingnews

(Di mercoledì 29 agosto 2018) 2 Capelli rossi, cipria bianca e un sorriso agghiacciante. E' così che la campagna di raccolta fondi di Sea-Eye rappresenta il ministro dell'Interno. Gli occhi, resi gialli dal fotoritocco, sembrano spiritati e fissano l'interlocutore che scruta la locandina. La rappresentazione si ispira probabilmente aldi It, celebre romanzo diapprodato poi nelle sale cinematografiche e muove una nuova critica nei confronti del vicepremier VIDEO. Il leader della Lega, a sua volta, ha commentato l'iniziativa su Twitter, scrivendo che ''Più che paura, questa campagna per la raccolta fondi fa ridere''. “, il clown dell’orrore”Più che paura, questa “campagna” per la raccolta fondi fa ridere!Secondo voi quanti euro sono riusciti ad ottenere con questa genialata? 😄https:t.co/dKJRCCdLtL—mi 28 agosto 2018'L'Orrore può ...