SCUOLA Il più grande nemico dell' omologazione sta nei verbi greci

SCUOLA - intervista al ministro Bussetti : «Più tempo pieno contro la fuga dai banchi al Sud» : La prima promessa è facile da realizzare. Il 12 settembre il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti tornerà a Napoli per l'inaugurazione dell'anno scolastico,...

SCUOLA/ Cosa fare quando la Costituzione non interessa più? : Una bella sfida per chi insegna è quella che deriva dall'appassionare i ragazzi alla storia dei loro padri. Solo così si può tramandare il rispetto vero della Costituzione. FABRIZIO FOSCHI(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 06:09:00 GMT)SCUOLA/ Ponte Morandi, la domanda di Giobbe non si può evitare, di F. FoschiSCUOLA/ Il compito dei prof, aiutare i giovani a guardare in faccia il vuoto che li assedia, di V. Capasa

SCUOLA/ Cosa fare se i genitori sono più fragili dei figli? : L'adolescenza è sempre stato un periodo fragile, ma oggi lo è ancor di più e i giovani sono ancor più esposti allo smarrimento. E a volte i genitori sono peggio. NAZARIA MARIA PERSIA(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 06:09:00 GMT)SCUOLA/ Delegittimazione dell'autorità, chi sono i veri complici dei bulli?, di N.M. PersiaSCUOLA/ Perché dire no all'amicizia "virtuale" tra prof e studenti?, di N.M. Persia

SCUOLA - Decreto dignità in Gazzetta Ufficiale : 40 mila maestri senza più contratto : Sta venendo a galla la verità sulla "non soluzione" che il Parlamento ha trovato per i diplomati magistrale , con il Decreto dignità appena trasformato in legge dello Stato e pubblicato in Gazzetta ...

Oggi in edicola : SCUOLA - 1600 docenti in più a Brescia : Nelle pagine di spettacoli del GdB di Oggi , scaricabile anche in formato digitale , l'intervista ad Irene Grandi , che venerdì sera sarà in concerto in piazza Vittoria a Salò : «Il Garda mi ...

Nostra figlia immunodepressa a SCUOLA non sarà più al sicuro : «Pronto, chi è? No, la mamma è fuori, ti passo il mio fratellone».Angela Stella ha sei anni, una voce dolcissima ed è una bambina immunodepressa, che vive a Padova.Si è ammalata nel 2015 di anemia aplastica e solo grazie ad un donatore statunitense di 24 anni, ha potuto salvarsi tramite un trapianto di midollo. È stata ricoverata per quasi un anno in ospedale e per altri dodici mesi è rimasta chiusa in casa, in convalescenza. Ora sta meglio ma a ...

SCUOLA/ Via il “posto fisso” - la riforma dei prof più utile per i ragazzi : A Milano esiste una realtà efficace contro l'abbandono scolastico da parte dei giovani meno abbienti. Merito della motivazione dei loro professori. WALTER IZZO(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Cosa vuol dire educare un giovane a "stare al mondo"?SCUOLA/ Uomini, prima che esperti: solo così la teoria diventa vita

NBA - il progetto più importante della carriera di LeBron James : apre la sua SCUOLA pubblica : "Quando vedi qualcosa di ingiusto, o di sbagliato, o che divide il nostro paese, allora sento che la mia voce possa fare la differenza, specialmente arrivando dal mondo dello sport. Senza lo sport ...

Restaurato il “cartone” più prezioso del mondo : “Raffaello lo realizzò prima della SCUOLA di Atene” : A ottobre sarà visitabile nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano il Cartone preparatorio de La Scuola di Atene di Raffaello Sanzio, presente ai Musei Vaticani. Dopo un lungo periodo di assenza, torna per appassionati ed esperti un prezioso strumento di studio per capire a fondo cosa si nasconde dietro una grande opera.Continua a leggere

SCUOLA - aspiranti presidi : al concorso i più bravi in Liguria : Ecco i risultati della prima parte della selezione regione per regione. Come hanno risposto ai 100 quiz i docenti per conquistarsi una delle 2425 poltrone di dirigente scolastico

SCUOLA - Anief : i docenti italiani lavorano di più e guadagnano meno : I docenti italiani sono sottopagati rispetto ai loro colleghi dell’Unione Europea. Oltre al danno però arriva anche la beffa poiché le ore di lezione settimanali sono maggiori rispetto alla media Ue. Queste le considerazioni allarmanti lanciate dall’Anief (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori). Andiamo a scoprire i numeri nel dettaglio. Le ore lavorative e gli stipendi […] L'articolo Scuola, Anief: i docenti italiani ...

Due classi e zero promossi : a Livorno la SCUOLA più "severa" d'Italia : Su due classi, nessuno è stato promosso. Nessuno dei 24 ragazzi delle due sezioni dell'Istituto Trasporti e Logistica "A. Cappellini" e del professionale "L. Orlando" di Livorno è riuscito a superare l'anno. Sempre al Cappellini, poi, c'è un'altra classe in cui è stato promosso soltanto un alunno, mentre gli altri 16 studenti sono stati bocciati o rimandati a settembre. Il polo livornese, che accomuna tre istituzioni ...

Vip italiani : ecco i più bravi a SCUOLA : Che fosse uno studente modello non si direbbe neppure di Checco Zalone : laureato in Giurisprudenza in quella Bari che, per sua definizione, «è l'unica città al mondo in cui ci sono più avvocati che ...