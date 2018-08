Scuola | Ata | per il Miur non si fanno più contratti fino ad aventi diritto

Stangata di settembre : in arrivo spese per 1.700 a famiglia tra Tari - bollette e Scuola : Una «Stangata» da quasi 1.700 euro. È quella con cui, secondo la Federconsumatori, le famiglie italiane si troveranno a fare i conti al ritorno dalle vacanze. Le voci di spesa sono...

Stangata bollette gas - energia - pasta - pane e Scuola : autunno di rincari e prezzi boom : rincari dei prezzi per energia, bollette, scuola, pane e pasta. Un salasso per gli italiani che già dall'autunno potrebbe colpire le nostre tasche con effetti negativi. A rincarare sono i costi per l'...

La mamma di Fabio Rovazzi : «Quando ha lasciato la Scuola è stata dura» : «Mangia di più e fuma di meno». Le raccomandazioni di una mamma non cambiano, anche quando un figlio nel giro di un paio d’anni diventa prima star del web e poi re dei tormentoni delle ultime estati. Il senso artistico di Fabio Rovazzi, 24 anni, lei del resto l’aveva già intuito quando era solo un bambino. «Compose la prima “opera” alle elementari, quando suonava il pianoforte. Si mise lì, prese un foglio con il pentagramma e scrisse ...

Ritorno a Scuola con stangata. Ecco come risparmiare : La campanella d'inizio anno sta per suonare in tutta Italia e per molte famiglie si prepara un rientro a scuola con stangata. Tra testi scolastici, zainetti, quaderni e cancelleria varia, il conto ...

Addio spese shock per Scuola - con easy payments la rata è nella carta : Ombrelloni, divertimenti e mare arrivederci. A fine agosto, con le vacanze agli sgoccioli, come ogni anno si guarda a settembre e agli impegni in arrivo. Lavorativi e scolastici. E con l'inizio della ...

Scuola - stangata in arrivo. "Quasi mille euro a studente tra libri e corredo" : Indagine Federconsumatori, tornare sui banchi costerà in media 526 euro a testa, aumento dello 0,8 per cento. Rincari pure su astucci, diari e zaini griffati. I consigli per spendere meno

Docenti : nasce ‘Docet’ - tutta la Scuola a portata di app : Negli ultimi anni c’è stata una notevole diffusione di tecnologie usate quotidianamente dai Docenti durante le ore di lezione e non. Strumenti come la LIM e la connessione ad Internet, permettono di modificare e ristrutturare la didattica, rendendola più innovativa e, in un certo senso, anche più appetibile per gli studenti di oggi, così vicini […] L'articolo Docenti: nasce ‘Docet’, tutta la scuola a portata di app ...

Bambina di 3 anni dimenticata nello Scuolabus sotto al sole : trovata morta : Una Bambina di tre anni è morta in Thailandia dopo essere stata dimenticata per otto ore nel caldo soffocante all'interno di...

Thailandia - dimenticata nello Scuolabus : muore bimba di 3 anni : Tragedia in Thailandia, dove una bambina dell’asilo di 3 anni è morta dopo essere stata dimenticata in uno scuolabus nella provincia meridionale thailandese di Pattani. Il conducente del veicolo, un 23enne, è stato arrestato. La piccola è stata trovata mercoledì pomeriggio dopo che sua madre, una insegnante, era andata a prenderla e le era stato detto che la bambina non era presente. La donna e un altro insegnate hanno rintracciato ...

Bari. Deliberata la realizzazione della nuova Scuola Anna Frank : In relazione alla realizzazione della nuova scuola “Anna Frank” a Poggiofranco, la giunta comunale di Bari ha approvato una delibera

Vaccini - la Scuola materna denuncia la mamma no vax che si è vantata sui social di aver falsificato il certificato della figlia : Una mamma no vax si è vantata su Facebook di aver falsificato i certificati sui Vaccini della figlia, ingannando la scuola materna sull’obbligo di copertura, così la paritaria “Maria Bambina” di Esine nel Bresciano ha deciso di denunciarla. La donna, non solo ne faceva un vanto, ma spiegava passaggio per passaggio come aggirare il sistema e contraffare la documentazione che permette ai bambini di poter accedere all’asilo. ...

Vaccini - la mamma no-vax che falsificava i certificati denunciata dalla Scuola : La paritaria Maria Bambina di Esine, nel bresciano, ha deciso di sporgere denuncia dopo le segnalazioni arrivate da tutta Italia

Sudafrica - studentessa stuprata da un compagno di Scuola si toglie la vita : La vicenda è avvenuta nel campus della Rhodes University: la giovane, di 23 anni, aveva denunciato tutto, ma il suo violentatore, un compagno di università, era stato soltanto sospeso. Prima di suicidarsi la ragazza ha scritto un post sul suo account Instagram: "Nessuno merita di essere stuprato".Continua a leggere

Foligno - completata la nuova Scuola dell'infanzia Scafali"Corvia : E' un'opera pubblica che ha messo in evidenza tutta una filiera che ha lavorato in maniera impeccabile: la buona politica capace di fare scelte proiettate nel futuro, dipendenti pubblici straordinari ...