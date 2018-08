Scossa di terremoto magnitudo 6 7 nelle isole della Nuova Caledonia

Indonesia : nuova Scossa di terremoto di magnitudo 6.2 : La terra continua a tremare in Indonesia. Dopo le fortissime scosse delle ultime settimane, questa mattina una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata alle 9.80 ora italiana al largo della costa dell'isola di Kupang.L'Istituto Geofisico degli Stati Uniti ha confermato la magnitudo di 6.2 a circa 100 chilometri dalla costa e ad una profondità di 8,6 chilometri. Poco dopo una seconda scossa di magnitudo 5.6 è stata registrata poco ...

TERREMOTO A CATANIA/ Ultime notizie Sicilia : Ingv - Scossa M 2.6 con epicentro a Bronte : TERREMOTO a CATANIA: Ultime notizie Sicilia, una scossa di TERREMOTO di magnitudo 2.6 si è verificata questa sera con epicentro a Bronte (dati Ingv in tempo reale).(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 23:29:00 GMT)

Scossa di terremoto magnitudo 6 in Iran : almeno 2 morti e un centinaio di feriti : Una Scossa di terremoto magnitudo 6 si è verificata alle 00:16 ora italiana in Iran, a 26 km sudovest da Javanrud, nella provincia occidentale di Kermanshah. L’ipocentro, secondo quanto rilevato dall’Istituto geofisico statunitense USGS, è stato localizzato a 10 km di profondità. Secondo quando riportato dai media locali, almeno due persone sarebbero morte e un centinaio sarebbero rimaste ferite. L'articolo Scossa di terremoto ...

La terra continua a tremare : nuova Scossa di terremoto avvertita in Basso Molise : Alle 17.54 e con una magnitudo di 3.3. Epicentro del sisma ancora una volta Montecilfone CAMPOBasso. La terra continua a tremare. E' stata avvertita distintamente nei paesi del Basso Molise , la ...

Terremoto - nuova Scossa in Molise : paura da Campobasso a Termoli : Trema ancora la terra in Molise . Una scossa di Terremoto è stata registrata dall'istituto nazionale di vulcanologia alle 17.54 in provincia di Campobasso . Epicentro, come negli ultimi casi, a ...