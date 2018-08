Scandalo pedofilia | il Papa è deluso E Viganò teme per la sua vita

ilmattino

: Pedofilia, procuratore Pennsylvania su maxi scandalo: 'Il Vaticano sapeva e ha coperto gli abusi'. Il Papa 'amaregg… - repubblica : Pedofilia, procuratore Pennsylvania su maxi scandalo: 'Il Vaticano sapeva e ha coperto gli abusi'. Il Papa 'amaregg… - fpadovan : RT @repubblica: Pedofilia, procuratore Pennsylvania su maxi scandalo: 'Il Vaticano sapeva e ha coperto gli abusi'. Il Papa 'amareggiato' [n… - paoladelusa : Pedofilia, procuratore Pennsylvania su maxi scandalo: 'Il Vaticano sapeva e ha coperto gli abusi'. Il Papa 'amaregg… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) CITTÀ DEL VATICANO - La crisi ha radici lontane. È qualcosa che va ben oltre la provocatoria richiesta di dimissioni al, formulata non tanto per ripicca personale come il...