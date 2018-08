Sasha Grey 'musa' della Mostra del Cinema di Venezia? La somiglianza è incredibile : La Mostra Internazionale d'arte Cinema tografica di Venezia apre i battenti oggi e chiudera' il sipario sulla sua 75esima edizione il prossimo 8 settembre. Eppure ha gia' destato interesse e curiosita' per il manifesto che si fa apprezzare tra i più belli degli ultimi anni. Realizzato dal geniale fumettista ed illustratore Lorenzo Mattotti, raffigura una ragazza che guarda il mondo attraverso il mondo, al posto del cannocchiale ha infatti un ...

Sasha Grey musa della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia? In molti hanno notato la somiglianza con il manifesto : Sasha Grey, ex icona del Cinema porno, “musa” della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia? In molti, guardando il manifesto dell’edizione 2018 della kermesse, hanno notato la somiglianza tra la ragazza ritratta, disegnata dal fumettista Lorenzo Mazzotti, e l’attrice hard, che è stata subito informata della straordinaria coincidenza. “Mi dicono alcuni amici – scrive la Grey sul suo profilo Instagram – che quest’anno sono ...