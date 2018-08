Sardegna - Calabria e Sicilia : ipotesi zero tasse per i pensionati - la proposta della Lega : Il nostro Meridione diventerà una zona fiscalmente agevolata per pensionati che trasferiscono la loro residenza: questo il contenuto di una nuova idea della Lega , partito che sta governando l’Italia insieme al Movimento 5 Stelle. Ripopolare i piccoli centri del Mezzogiorno che da anni sono soggetti a spopolamento continuo ed evitare così l’esodo dei pensionati italiani in Stati che adottano tassazioni inferiori: questi gli obbiettivi prefissati ...

Maltempo - violenti temporali al Sud : situazione critica in Calabria - Sicilia - Puglia e Sardegna per fulmini e grandine sulle spiagge - bombe d’acqua in molte località [LIVE] : Il Maltempo sta colpendo il Sud Italia in modo molto pesante come ampiamente previsto nelle scorse ore: Calabria, Sicilia, Puglia e Sardegna le Regioni in cui si stanno verificando i fenomeni più estremi. In modo particolare in Provincia di Reggio Calabria sono in atto nubifragi molto pesanti su tutto il versante tirrenico e nelle zone aspromontane. Tra le località più colpite c’è Scilla, nota località turistica della Costa Viola, dove la ...