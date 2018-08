Santos-Independiente | stop per invasione

Coppa Libertadores - Santos-Independiente sospesa per scontri sugli spalti : Epilogo amaro per l'ottavo di finale della Coppa Libertadores tra Santos e Independiente, sospesa all'81' di gioco per lancio di fumogeni in campo e scontri sugli spalti dello stadio Pacaembu di San ...

Sudamerica : sospesa Santos-Independiente per scontri sugli spalti : E’ finito male il ritorno degli ottavi di Copa Libertadores giocato nella notte tra Santos e Independiente. La partita è stata infatti sospesa al minuto 81 per le intemperanze dei tifosi brasiliani, arrivati allo scontro con gli agenti di polizia dopo aver lanciato fumogeni in campo. Gli argentini, al momento della sospensione, erano a un passo dalla qualificazione, in virtù del 3-0 a tavolino dell’andata decretato dal giudice ...