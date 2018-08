Santos-Independiente | caos sugli spalti e partita sospesa

sportfair

(Di mercoledì 29 agosto 2018)si sono affrontate ieri per l’ottavo di finale della Coppa Libertadores, ma la gara è stataa pochi minuti dal termine Epilogo amaro per l’ottavo di finale della Coppa Libertadores traall’81’ di gioco per lancio di fumogeni in campo e scontridello stadio Pacaembu di San Paolo tra ultras locali e polizia. Gli animi dei tifosi brasiliani si erano surriscaldati dopo la decisione presa poche ore prima del fischio d’inizio dalla Conmebol che aveva sanzionato la formazione paulista con la sconfitta per 3-0 a tavolino nella gara di andata per aver schierato l’uruguaiano Carlos Sanchez sotto squalifica per un episodio che risale al 2015 quando giocava nel River Plate. La squadra argentina dell’passa dunque ai quarti di finale, il match di andata ad ...