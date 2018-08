Sanità | voleva contagiare il figlio col morbillo | infermiera sospesa negli Usa

meteoweb.eu

: Io 10 anni fa ero solo una ragazzina che voleva vedere un po' di tv in hotel a Firenze. 10 anni dopo sono qui a scl… - IamproudofMarco : Io 10 anni fa ero solo una ragazzina che voleva vedere un po' di tv in hotel a Firenze. 10 anni dopo sono qui a scl… - WTrumpy : RT @Pispao1: #SaidChaibi #nessunotocchiSalvini #Diciotti ma Lei chi è ? Cosa fa qui ? Paga tasse ? Usa Sanità, Istruzione, infrastutture I… - Gatto_Isidoro : RT @Pispao1: #SaidChaibi #nessunotocchiSalvini #Diciotti ma Lei chi è ? Cosa fa qui ? Paga tasse ? Usa Sanità, Istruzione, infrastutture I… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Un’no-vax è statain Texas (Usa): aveva dichiarato sui social che stava pensando di passare un tampone sulla bocca di un piccolo paziente colpito gravemente dal, e ricoverato nell’ospedale in cui lei lavora, per trasmettere la malattia al13enne. La notizia è rimbalzata sui media internazionali. Secondo quanto riportato, sulla sua condotta la struttura sanitaria ha avviato un’indagine. La donna, presentandosi lei stessa come, avrebbe rivelato le sue intenzioni in un commento a un suo post su Facebook: prelevare un campione di saliva contaminata per esporre il suo ragazzo, non vaccinato, al virus. Dopo aver visto il piccolo contagiato nel Texas Children’s Hospital di Houston, affida il suo racconto ‘social’ alla pagina di un gruppo Fb critico verso le iniezioni scudo (‘Proud Parents of Unvaccinated ...